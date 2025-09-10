الصفحة الرئيسية
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540223-638931122924003183.webp
نجل محمد رمضان الى دار الرعاية
نجل محمد رمضان الى دار الرعاية
فن وثقافة
2025-09-10 | 10:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
460 شوهد
السومرية نيوز
– فني
رفضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان
محمد رمضان
، على حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى بأكتوبر.
والمادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حددت مدة الإيداع في دور الرعاية للأحداث، لا تزيد مدة الإيداع على 10 سنوات في
الجنايات
و5 في الجنح، و3 حال التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثر.
تفاصيل الواقعة
وكان قسم شرطة أكتوبر، تلقى بلاغا من إحدى السيدات، تتهم فيه الفنان
محمد رمضان
ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادى بأكتوبر.
وأفادت والدة الضحية خلال المحضر أن ابنها
عمر الطالب
بالصف السادس الابتدائي فى إحدى المدارس بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات واحمرار فى الخد الأيسر.
وتعود حكاية المشكلة بين نجل محمد رمضان وأحد الأطفال، الذي يدعى عمر، إلى بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، تتهم فيه الطفل بالاعتداء على ابنها الطالب بالصف السادس الابتدائي، مؤكدة أن هذا الاعتداء تسبب في إصابة طفلها بكدمات واحمرار في الوجه، وتحديداً في الخد الأيسر، نتيجة مشاجرة وقعت داخل النادي.
وتولت
النيابة العامة
التحقيقات حينها، وأحالت القضية إلى محكمة الطفل، التي حددت جلسة منتصف مايو الماضي؛ لبدء النظر فيها، لكن في يوم الجلسة تغيّب نجل محمد رمضان، وأوضح دفاعه أن حالته الصحية لم تسمح له بالحضور، بعدما أصيب بأزمة صحية مفاجئة، فَوْر علمه بالجلسة.
الأزمة لم تنتهِ رغم التصالح.. نجل محمد رمضان إلى دار الرعاية
محمد رمضان وابنه في صورة جمعتهما بأسرة الطفل عمر
وأصدرت المحكمة حكماً غيابيًّا بإيداع الطفل دار رعاية تأديبية، وهو الحكم الذي لاقى ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع والد الطفل، الفنان محمد رمضان، إلى إعلان انتهاء الأزمة بالتصالح مع أسرة الطفل المجني عليه، مؤكداً حرصه على حل الأمور بشكل ودي وعائلي، بعيداً عن الضجيج الإعلامي.
وفي هذا السياق، نشر رمضان عبر حسابه الرسمي على
فيسبوك
صوراً جمعته بأسرة الطفل عمر، وأكد أن ما تم تداوله في الإعلام مجرد شائعات، مبيناً أن علي، وعمر، أصبحا أخوَيْن، وأن الصلح تم في أجواء عائلية مليئة بالمحبة، موجهاً الشكر إلى والدَي الطفل على روح التسامح والتعاون، ومشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال، وعلاقاتهم الاجتماعية.
ولم يعلق الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أعلن عن حفله الجماهيري، المنتظر يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، الذي سيقام على مسرح ذا ثيتر في
ماديسون
سكوير غاردن بمدينة
نيويورك
بالولايات المتحدة الأميركية، وتطرح التذاكر للراغبين في حضور الحفل يوم الجمعة 12 ايلول 2025، في خطوة لتعويض جمهوره عن أي توتر نشأ نتيجة الأحداث الأخيرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
محمد رمضان خارج رمضان
04:34 | 2025-09-02
محمد رمضان في أزمة جديدة بعد الانفجار القاتل
11:06 | 2025-08-06
والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"
09:34 | 2025-08-04
محمد رمضان يرد على الشامتين: اللي معندوش كلمة طيبة يخرس
05:42 | 2025-08-02
محمد
رمضان
الولايات المتحدة
النيابة العامة
السومرية نيوز
مدينة نيويورك
سومرية نيوز
محمد رمضان
عمر الطالب
السومرية
+A
-A
