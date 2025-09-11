حياة الفهد في غيبوبة.. ما حقيقة نقلها إلى بريطانيا؟

تعيش حالة صحية حرجة بعد تدهور وضعها مؤخرًا ودخولها في غيبوبة تامة، ما استدعى وضعها تحت رعاية طبية مكثفة في أحد المستشفيات الكبرى بالكويت.وأكد مدير أعمال النجمة أن ما يُتداول بشأن نقلها إلى لتلقي العلاج غير صحيح، موضحًا أنها لا تزال في تحت إشراف فريق طبي متخصص، وطالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة.وكانت قد نُقلت قبل أيام إلى المستشفى حيث وُضعت في ، في ظل متابعة دقيقة من الأطباء لحالتها التي وُصفت بالخطيرة.وفي السياق ذاته، نشرت الصفحة الرسمية للفنانة على إنستغرام دعاءً خاصًا وطلبًا من جمهورها التضرع إلى الله من أجل شفائها، وجاء في المنشور: "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.. نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية".