الموت يغيب مخرج وفنان عراقي

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، انها "تنعى رحيل الفنان عباس الحربي الذي وافته هذا اليوم في مغتربه في استراليا سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".الجدير بالذكر أن الراحل هو ممثل ومخرج عراقي بدأ ممثلًا جادًا في العديد من المسرحيات والمسلسلات، ومارس الإخراج المسرحي، وأخرج أكثر من عشر مسرحيات، وهو من القلائل الذين تواصلوا مع الوطن عبر كتابته للعديد من الأعمال الفنية سواء للمسرح أو المسلسلات الدرامية، والتي تناولها النقاد وبقيت في ذاكرة المُشاهد.ومن أهم أعماله ممثلًا مسلسل خيوط من الماضي (1993) وأشهى الموائد في مدينة القواعد (1999)، وفيلم القفاز الأبيض (1997)، ومن مؤلفاته الدرامية مسلسل الحواسم (2004) ومتى ننام (2011).