"نحن تأسيس ولسنا مجنسين".. إلهام الفضالة ترد على انباء سحب الجنسية الكويتية

وجاء نفي الفضالة خلال بث مباشر أجرته عبر تطبيق "سناب شات"، حيث شددت فيه على انتماء عائلتها العريق إلى ، قائلة: "نحن تأسيس ولسنا مجنسين"، في إشارة إلى الجذور التاريخية لعائلتها التي تعود إلى بدايات نشأة .وأوضحت الفضالة أن أسرتها كانت من أوائل الأُسر التي قدمت إلى الكويت ضمن هجرة العتوب، واستقرت في البلاد منذ بدايات الثامن عشر.كما أكدت أن هذه المعلومات موثقة رسميًا، قائلة: "ما نقوله مثبت في وثائق، وليس من وحي الخيال أو الثرثرة".وختمت الفضالة ردها بالتأكيد على أن انتماءها للكويت لا يقبل التشكيك، مشيرة إلى أن ما يُثار من شائعات بين الحين والآخر لا يؤثر على قناعتها الراسخة بتاريخ أسرتها ومكانتها في المجتمع .وحسب وسائل إعلام كويتية، صدر عن في مرسوم رسمي في أوائل ديسمبر/كانون الأول من عام 2024 الماضي، يقضي بسحب الجنسية من 1758 حالة، ضمن حملة موسعة أطلقتها الدولة من أجل إعادة تنظيم ، حيث تضمنت الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.