نقل تامر حسني الى المستشفى

وقال رمضان محمد في منشور له عبر حسابه الرسمي على : " ده حوار كبير بجد.. بقالنا فترة كبيرة بنتكلم وبنشتغل، وعادي جداً نفس حماس وطاقة تيمو.. إللي بتخلّي كل إللي حواليه يجتهدوا ويشتغلوا أكتر.. وفجأة النهاردة بكلمه يقولّي أنا في المستشفى علشان في كسر في رجلي وبعالجه من فترة".وأشار محمد في منشوره إلى أن نجم الجيل لم يعرف أحد عن إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفى، معلقًا بالقول: "لم يشتكِ، ولا يُحب يدّي طاقة سلبية للناس إللي بيكلموه.. بجد إنسان جميل، وفنان جميل، وصعب جداً يتكرر.. وألف سلامة عليك يا تيمو".من جانبه، عبر الفنان تامر حسني عن إعجابه بتعليق إحدى متابعاته على منشور له، حيث اقترحت أن يقدم حفلاً غنائياً يكون الحضور فيها جالسين على طريقة دار الأوبرا، مع التركيز على الأغاني الرومانسية.وردَّ تامر حسني عليها في منشور منفصل على فيسبوك: "أنا فعلاً فكرت يا في كده، وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة.. بجد كتير نفسي أغني من غير حركة، وتنطيط، ورايح جاي وهيبرة".وأضاف تامر حسني أنه يتمنّى تقديم تجربة مختلفة لجمهوره، مثلما قدّم أغنية نسيانك صعب أكيد، قائلًا: "نفسي أقدملكم حفلة كاملة بالطريقة دي.. شجعتيني يا .. إيه رأيكم يا شباب؟ ولا كلكم عايزين التنطيط وزحمة وكده؟ قولولي رأيكم".