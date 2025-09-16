بمشاركة 423 فيلماً .. تفاصيل فعاليات مهرجان بغداد الدولي للسينما

وانطلقت الفعاليات التي ستستمر خمسة أيام اعتباراً من اليوم الأثنين وحتى 21 أيلول ستبدأ فعاليات الدورة الثانية من مهرجان السينمائي بمشاركة أكثر من 423 فيلماً من والعالم العربي.وستتوزع العروض في عدة مواقع مميزة بالعاصمة منها سينما ، ، سينما مول ، مول الجادرية.وإلى جانب عروض الأفلام، تقام فعاليات "أيام بغداد لصناعة السينما" من 17 إلى 20 أيلول لتعزيز صناعة السينما في العراق.ويمثل الحدث فرصة مميزة لمحبي السينما ومناسبة فريدة لاكتشاف الوجه الثقافي والفني لبغداد.واستهل حفل الافتتاح بتكريم ذكرى الفنانة الراحلة عبر عرض مقاطع مختارة من أبرز أعمالها السينمائية، تلاه عرض فيلم “سعيد أفندي” الذي يُعد وثيقة فنية وتاريخية مهمة.من جانبه، اكد نقيب الفنانين في كلمة ألقاها خلال انطلاق الفعاليات، على إدانته للعدوان الصهيوني على فلسطين، معرباً عن شكره لحضور الفنانين العرب، ومشيراً إلى أن هذه الدورة تشهد ولأول مرة في مهرجان عراقي تخصيص حصة مالية لإنتاج أفلام روائية طويلة وقصيرة، فضلاً عن دعم إنتاج فيلم عراقي طويل بتقنية الأنميشن.