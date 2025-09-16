حقيقة تقليص الأعمال الدرامية في رمضان 2026

خطة شاملة لتنظيم المحتوى الدراميوعلى رغم ما أثارته هذه الأنباء من تساؤلات وانتقادات، تشير مصادر مطلعة إلى أن "هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم المحتوى الدرامي، تُركز على تقديم موضوعات مجتمعية ووطنية تمس وجدان الشباب والفئات العمرية الناشئة، بما يُعزز القيم والمعتقدات الراسخة، ويرتقي بالذوق العام ويعكس أولويات المرحلة الراهنة".تقليص لا انخفاضفي المقابل، ترى مصادر أخرى أن الحديث عن "تقليص" لا يعني بالضرورة انخفاضًا فعليًا في حجم الإنتاج، بل هو إعادة هيكلة للمنظومة، حيث يُنتظر أن تشهد الساحة تعاونات وشراكات جديدة بين جهات الإنتاج والمؤسسات الفنية، قد تُسفر عن تقديم عدد كبير من المسلسلات خارج القنوات الرسمية، عبر المنصات الرقمية أو التوزيع العربي المشترك؛ ما يغلق الباب أمام المخاوف بشأن تأثر الكوادر العاملة في القطاع الدرامي.رسم ملامح موسم دراما رمضان 2026ووسط هذا المشهد المتغير، تتباين التوقعات والقراءات بين جمهور ينتظر أعمالًا نوعية ترتقي بتطلعاته، وصُناع دراما يعيدون رسم ملامح الموسم المقبل وفق معايير إنتاجية وتسويقية جديدة، ليبدو السيناريو الأقرب للتنفيذ هو الاكتفاء بعرض مسلسلات طويلة على القنوات الفضائية المصرية، على أن تُستكمل بقية الأعمال عبر المنصات الرقمية أو القنوات العربية الأخرى.تنظيمات وشراكات ومنصات رقميةوفي هذا السياق، قال الناقد الفني المصري محمد قناوي، إن "الصناعة الدرامية لن تتأثر سلبيًا حال الاكتفاء بثمانية أعمال فقط في موسم دراما رمضان 2026"، موضحًا أن "هناك تنظيمات وشراكات جديدة تُبشّر بزيادة إجمالية في عدد المسلسلات المعروضة، بين الطويل والقصير، وقد يتجاوز العدد الثلاثين عملًا، موزعة بين قنوات فضائية ومنصات رقمية"، على حد قوله.ثمانية مسلسلات بـ30 حلقةوأشار قناوي إلى أن "أبرز ملامح الموسم المقبل تتمثل في التركيز على الأعمال ذات الثلاثين حلقة على القنوات المصرية، مع بروز لافت للمسلسلات القصيرة "عشر أو خمس عشرة حلقة"، التي تجد طريقها بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية، نظرًا لما تمثله من مكاسب إنتاجية وتسويقية في ظل تغير أنماط المشاهدة".بالجلباب الصعيديوكشف قناوي، بناءً على معلوماته الخاصة، أن " ، وشريف منير، وكريم ، وأحمد ، أول الأسماء الفنية التي حجزت مكانها في موسم دراما رمضان 2026 المقبل"، على حد تعبيره.الدراما المصرية ونظراؤهاواكد "على مكانة الدراما المصرية الرائدة عربيًا وإقليميًا"، لافتا الى أن "قرار تقليص الإنتاجات الدرامية الطويلة لن يؤثر على ريادتها".وبين أن "الدراما السورية تشهد طفرة حالية في عودة الحراك الفني عبر تحضيرات مُكثفة"، مشددا "على عدم إمكانية مقارنة أي من تلك الأعمال، أو نظرائها في البلدان العربية الأخرى، بالدراما المصرية وريادتها، نظرًا لعوامل عدة مختلفة".