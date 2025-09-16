Alsumaria Tv
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
حقيقة تقليص الأعمال الدرامية في رمضان 2026

فن وثقافة

2025-09-16 | 07:56
حقيقة تقليص الأعمال الدرامية في رمضان 2026
آرم نيوز
115 شوهد

السومرية نيوز – فني
تتواتر الأنباء حول تغييرات كبيرة تلوح في أفق الدراما المصرية لموسم رمضان 2026، حيث تشير التقديرات إلى تقليص عدد المسلسلات إلى ثمانية فقط، في خطوة غير مسبوقة تشكّل تحولًا جذريًا في المشهد الدرامي، الذي اعتاد تقديم عشرات الأعمال المتنوعة كل عام خلال الشهر الفضيل.

خطة شاملة لتنظيم المحتوى الدرامي
وعلى رغم ما أثارته هذه الأنباء من تساؤلات وانتقادات، تشير مصادر مطلعة إلى أن "هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتنظيم المحتوى الدرامي، تُركز على تقديم موضوعات مجتمعية ووطنية تمس وجدان الشباب والفئات العمرية الناشئة، بما يُعزز القيم والمعتقدات الراسخة، ويرتقي بالذوق العام ويعكس أولويات المرحلة الراهنة".
تقليص لا انخفاض
في المقابل، ترى مصادر أخرى أن الحديث عن "تقليص" لا يعني بالضرورة انخفاضًا فعليًا في حجم الإنتاج، بل هو إعادة هيكلة للمنظومة، حيث يُنتظر أن تشهد الساحة تعاونات وشراكات جديدة بين جهات الإنتاج والمؤسسات الفنية، قد تُسفر عن تقديم عدد كبير من المسلسلات خارج القنوات الرسمية، عبر المنصات الرقمية أو التوزيع العربي المشترك؛ ما يغلق الباب أمام المخاوف بشأن تأثر الكوادر العاملة في القطاع الدرامي.
رسم ملامح موسم دراما رمضان 2026
ووسط هذا المشهد المتغير، تتباين التوقعات والقراءات بين جمهور ينتظر أعمالًا نوعية ترتقي بتطلعاته، وصُناع دراما يعيدون رسم ملامح الموسم المقبل وفق معايير إنتاجية وتسويقية جديدة، ليبدو السيناريو الأقرب للتنفيذ هو الاكتفاء بعرض ثمانية مسلسلات طويلة على القنوات الفضائية المصرية، على أن تُستكمل بقية الأعمال عبر المنصات الرقمية أو القنوات العربية الأخرى.
تنظيمات وشراكات ومنصات رقمية
وفي هذا السياق، قال الناقد الفني المصري محمد قناوي، إن "الصناعة الدرامية لن تتأثر سلبيًا حال الاكتفاء بثمانية أعمال فقط في موسم دراما رمضان 2026"، موضحًا أن "هناك تنظيمات وشراكات جديدة تُبشّر بزيادة إجمالية في عدد المسلسلات المعروضة، بين الطويل والقصير، وقد يتجاوز العدد الثلاثين عملًا، موزعة بين قنوات فضائية ومنصات رقمية"، على حد قوله.
ثمانية مسلسلات بـ30 حلقة
وأشار قناوي إلى أن "أبرز ملامح الموسم المقبل تتمثل في التركيز على الأعمال ذات الثلاثين حلقة على القنوات المصرية، مع بروز لافت للمسلسلات القصيرة "عشر أو خمس عشرة حلقة"، التي تجد طريقها بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية، نظرًا لما تمثله من مكاسب إنتاجية وتسويقية في ظل تغير أنماط المشاهدة".
كريم عبد العزيز بالجلباب الصعيدي
وكشف قناوي، بناءً على معلوماته الخاصة، أن "مصطفى شعبان، وشريف منير، وكريم عبد العزيز، وأحمد العوضي، أول الأسماء الفنية التي حجزت مكانها في موسم دراما رمضان 2026 المقبل"، على حد تعبيره.
الدراما المصرية ونظراؤها
واكد "على مكانة الدراما المصرية الرائدة عربيًا وإقليميًا"، لافتا الى أن "قرار تقليص الإنتاجات الدرامية الطويلة لن يؤثر على ريادتها".
وبين أن "الدراما السورية تشهد طفرة حالية في عودة الحراك الفني عبر تحضيرات مُكثفة"، مشددا "على عدم إمكانية مقارنة أي من تلك الأعمال، أو نظرائها في البلدان العربية الأخرى، بالدراما المصرية وريادتها، نظرًا لعوامل عدة مختلفة".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
Play
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Play
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
Play
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Play
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
Play
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
Play
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
Play
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Play
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
Play
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Play
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
Play
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
Play
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14

طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
وفاة أيقونة السينما الأمريكية روبرت ريدفورد عن 89 عاما
11:45 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
علامات يومية تدل على مشاكل في القب
10:39 | 2025-09-16
ما سبب الدوار المفاجئ.. الحالة الخفية وكيفية وقفها
10:27 | 2025-09-16
بعد وقت قصير على افتتاحه.. اعمال حفر في ساحة عدن قرب الجسر
07:12 | 2025-09-16

