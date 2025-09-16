وفاة أيقونة السينما الأمريكية روبرت ريدفورد عن 89 عاما

وفارق ريدفورد الحياة أثناء نومه "في منطقة جبلية قرب بروفو"، بحسب بيان أصدرته الرئيسة التنفيذية لشركة "روجرز آند كوان بي إم كيه" للعلاقات العامة سيندي بيرغر، ونشرته الصحيفة الأمريكية، من دون تحديد سبب الوفاة.جسّد ريدفورد بجاذبيته وقدراته التمثيلية اللافتة جانباً مشرقاً في بلاده، إذ كان مناصراً للبيئة، وملتزماً، ومستقلاً، ونجماً سينمائياً لامعاً طبع المكتبة السينمائية بأفلام استحالت من الكلاسيكيات.في بداياته، حقق النجم الشاب ذو الشعر الأشقر نجاحاً باهراً إلى جانب في دور رجل خارج عن القانون ذي شخصية جذابة، في فيلم الويسترن الأمريكي "بوتش كاسيدي أند ذي سندانس كيد" عام 1969.بعدما أمضى 20 عاماً في التمثيل، انتقل إلى العمل خلف الكاميرا ليصبح مخرجاً حاز ، وشارك في تأسيس مهرجان "سندانس"، الذي أصبح مرجعاً دولياً للسينما المستقلة.كان ريدفورد، واسمه الأصلي الابن، ناشطاً بيئياً ملتزماً، وناضل أيضاً من أجل الحفاظ على المناظر الطبيعية والموارد في ولاية يوتاه حيث كان يعيش.وقد عُرف الممثل المولود في 18 أغسطس/ آب 1936 في بولاية لأب محاسب، بتأييده للديمقراطيين ودفاعه عن قبائل الأمريكيين الأصليين.عرضت عليه الاستوديوهات الهوليوودية الكبرى نحو 70 دوراً، معظمها لشخصيات إيجابية وملتزمة (مثل "ثري دايز أوف ذي كوندور") أو رومانسية (مثل "ذي غريت غاتسبي"). وأثار التعاطف بأدائه حتى في أدوار الشر كما في "بوتش كاسيدي أند ذي سندانس كيد" و"ذي ستينغ"، وصولاً إلى أحدث أفلامه "ذي أولد مان أند ذي غن" (2018).ومن أبرز المحطات في مسيرته، مشاركته في سبعة أفلام من إخراج بولاك.وعلى الرغم من حصوله على الأوسكار عام 2002 عن مجمل أعماله، فإنه لم يحصل على أي من هذه الجوائز عن فيلم محدد كممثل، مع أن الكثير من أدواره نالت استحساناً كبيراً، في أعمال مثل "جيرميا " (السعفة الذهبية عام 1972)، و"آل ذي بريزيدنتس من" (أربع عام 1977)، و"أوت أوف أفريكا" (سبع جوائز عام 1986).