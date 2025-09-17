منة شلبي تحصد جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540943-638937007641141013.jpg
منة شلبي تحصد جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة
فن وثقافة
2025-09-17 | 06:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
233 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
أعلنت إدارة "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" عن تكريم الفنانة
منة شلبي
بمنحها
جائزة الإنجاز
الإبداعي للدورة الثامنة من هذا المهرجان.
وفي تعليقها الأول على هذا التكريم، عبّرت
منة شلبي
عن سعادتها، مؤكدةً أن هذه الجائزة تدفعها لتقديم المزيد من الأعمال الفنية المتميزة، ومقدّمةً الشكر لإدارة المهرجان على اختيارها لتلك الجائزة.
كانت إدارة مهرجان الجونة قد أعلنت أسباب منح منة شلبي
جائزة الإنجاز
الإبداعي، مؤكدةً أن اختيارها جاء تقديراً لإسهاماتها الإبداعية ولأعمالها الفنية المميزة التي تلقى استحسان الجمهور في مصر والدول العربية.
كما أعلنت إدارة مهرجان الجونة أسماء أعضاء
اللجنة الاستشارية
في الدورة الثامنة للمهرجان، والتي تُقام في الفترة من 16 الى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهم: يسرا،
هند صبري
، انتشال
التميمي
، فوريست ويتكر، طارق بن عمار،
عبد الرحمن
سيساكو، يسري
نصر الله
، هيام عباس،
مروان حامد
، مارغريت فون تروتا، محمد ملص، وعتيق رحيمي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"صوت هند رجب" يخطف جائزة بمهرجان البندقية
15:10 | 2025-09-06
تحضيرا لاستضافة بغداد لمهرجان العمارة العربي.. السوداني يلتقي رئيس مؤسسة جائزة تميز للإبداع المعماري
04:40 | 2025-08-19
احتفاء مصري بمشاركة نجوم المسرح العراقي في مهرجان القاهرة
10:58 | 2025-08-26
عبد الله المهندي: انجاز غير مسبوق للقطرية للإعلام بالمهرجان الإعلامي في تونس
10:03 | 2025-07-17
مصر
منة شلبي
الجونة
مهرجان
اللجنة الاستشارية
إدارة المهرجان
جائزة الإنجاز
السومرية نيوز
الدول العربية
سومرية نيوز
عبد الرحمن
مروان حامد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
47.32%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
24.27%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
16.05%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
محليات
12.36%
10:43 | 2025-09-15
بالصور.. إعادة فتح شارع مغلق منذ 20 عاما وسط بغداد
10:43 | 2025-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
اخترنا لك
اسمعوا أقوالهم لكن لا تصدقوها: فضيحة مدربة العلاقات سادية خان، تعطي دروسًا ولا تًطبقها!
08:21 | 2025-09-17
الدفاع المدني ترد على مزاعم عجزها عن إخماد حريق في البصرة
08:11 | 2025-09-17
في البصرة.. الدفاع المدني يعجز عن إخماد حريق!
07:01 | 2025-09-17
دراسة حديثة: النحافة الشديدة أخطر من السمنة المعتدلة
02:29 | 2025-09-17
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
رجل مرور عراقي يعثر على حقيبة مليئة بالمصوغات الذهبية ويسعى لإعادتها لأصحابها
15:01 | 2025-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.