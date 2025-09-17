منة شلبي تحصد جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة

وفي تعليقها الأول على هذا التكريم، عبّرت عن سعادتها، مؤكدةً أن هذه الجائزة تدفعها لتقديم المزيد من الأعمال الفنية المتميزة، ومقدّمةً الشكر لإدارة المهرجان على اختيارها لتلك الجائزة.كانت إدارة مهرجان الجونة قد أعلنت أسباب منح منة شلبي الإبداعي، مؤكدةً أن اختيارها جاء تقديراً لإسهاماتها الإبداعية ولأعمالها الفنية المميزة التي تلقى استحسان الجمهور في مصر والدول العربية.كما أعلنت إدارة مهرجان الجونة أسماء أعضاء في الدورة الثامنة للمهرجان، والتي تُقام في الفترة من 16 الى 24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهم: يسرا، ، انتشال ، فوريست ويتكر، طارق بن عمار، سيساكو، يسري ، هيام عباس، ، مارغريت فون تروتا، محمد ملص، وعتيق رحيمي.