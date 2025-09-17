لا يستطيعون النوم من الكوابيس.. مسلسل كوري يثير الرعب بين المشاهدين

يروي المسلسل الكوري Queen Mantis قصة شرطي يلاحق مقلدًا لأمه القاتلة المتسلسلة، في رحلة مشوقة تمزج بين التشويق والرعب النفسي، تاركة المتابعين في حالة من الترقب المستمر.تتصدر كو هيون-جونغ دور القاتلة الأصلية، بينما يلعب جانغ دونغ-يون دور ابنها والشرطي المكلّف بتتبع المعجب المقلد. الأداء التمثيلي الدقيق والحوارات المشوقة جعلا المسلسل يتفرد بقدرته على جذب المشاهدين، رغم مشاهد الرعب النفسي التي قد تثير القلق لدى البعض.حققت الحلقات الأربع الأولى نجاحًا سريعًا، حيث شاهدها نحو 1.3 مليون شخص في أسبوعها الأول، واحتل المسلسل موقعًا ضمن العشرة الأوائل من الأعمال غير الأكثر مشاهدة على المنصة. يتم عرض حلقة جديدة كل يوم جمعة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات القادمة المزيد من تفاصيل اللغز الذي يحيط بالشخصيات.كان تفاعل الجمهور على منصات التواصل واسعًا، حيث وصف البعض المسلسل بأنه تجربة "مرعبة"، وشاركوا تجاربهم مع الكوابيس التي قد يسببها. كتب أحد المشاهدين: "كنت متحمسًا لمتابعة الحلقات طوال الأسبوع، وعلى الرغم من خوفي من الكوابيس التي قد تصيبني، لم أستطع التوقف عن المشاهدة." بينما قال آخر: "لا ينبغي عليّ متابعة هذا المسلسل بسبب تأثيره على نومي، لكنني مدمن عليه بالفعل."كما حظي الأداء التمثيلي بإشادة الجمهور، مع التعليقات التي أثنت على أداء الأم والابن معًا. وقال أحدهم: " الثالثة تستحق 10/10، أداء مذهل من الممثلين." وأضاف آخر: "الحلقات الأولى رائعة، وأتمنى أن يستمر المسلسل بنفس الوتيرة."تدور أحداث المسلسل حول التعاون بين الشرطي ووالدته القاتلة لمحاولة إيقاف المقلد، ما يجعل الأحداث مشوقة ومليئة بالتوتر النفسي. وفي مقابلة حديثة، عبّر جانغ دونغ-يون عن إعجابه الكبير بالعمل مع كو هيون-جونغ، مشيرًا إلى أن أدائها للشخصية كان متقنًا لدرجة أنه لم يتخيل أي ممثل آخر يمكن أن يؤدي الدور بنفس العمق، وأنه شعر بالقشعريرة أكثر من مرة أثناء التصوير.