وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن شري فارقت الحياة في كندا، وأنها عانت المرض قبل وفاتها دون أن تتضح طبيعة مرضها.وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى " "، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج على الفضائيات.وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و "هند خانم".والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من .