صور من المستشفى.. بيلا حديد تُقلق محبيها بسبب مرض نادر

نشرت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني صورًا عبر حسابها على انستغرام تظهر فيها داخل المستشفى في خضم معركتها مع داء لايم.



وشوهدت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل وهي متصلة بجهاز وريدي في سرير المستشفى. في إحدى الصور، غطت فمها من شدة الألم، وفي صورة أخرى، بدت محمرّة الوجه وهي تغطي جبينها بضمادة.

وشاركت البالغة من العمر 28 عامًا، صورًا لها وهي ترتدي بدلة ناعمة، وصورة لأوراق لعب، وصورة لعشاء بيتزا متأخر على سريرها في المستشفى. وفي صورة أخيرة، أظهرتها وهي تجلس في زاوية مصعد وهي تحتسي قهوتها. وعلقت على الصورة: "أنا آسفة، دائمًا ما أكون غائبة، أحبكم جميعًا".

وعلى الرغم من أن لم تُحدد سبب دخولها المستشفى، إلا أنها قدّمت تحديثًا مُفصّلًا عن علاجها من داء لايم في منشورٍ مُماثل من مستشفى عام 2023.



وقالت تعليقاً على صور لها وهي تتلقى العلاج: "لو كنتُ صغيرةً كهذه لشعرتُ بالفخر بي وأنا أكبر لأنني لم أستسلم".





وتحدثت عارضة الأزياء عن "ما يقرب من 15 عامًا من المعاناة الخفية"، لكنها قالت إن الأمر "يستحق" أن أتمكن من نشر الحب "من كوب ممتلئ" وأن أكون على سجيتي "لأول مرة في حياتي".



وكشفت البالغة من العمر 61 عامًا، والتي شُخِّصت أيضًا بمرض لايم، أن بيلا وشقيقها أنور البالغ من العمر 26 عامًا، شُخِّصا عام 2012 خلال مؤثر ألقته عام 2015. وتحدثت عارضة الأزياء عن "ما يقرب من 15 عامًا من المعاناة الخفية"، لكنها قالت إن الأمر "يستحق" أن أتمكن من نشر الحب "من كوب ممتلئ" وأن أكون على سجيتي "لأول مرة في حياتي".

ويعتبر من الأمراض الخفية التي تبدأ بأعراض بسيطة على الشخص المصاب، إلا أنها تتحول إلى معاناة معقدة في حالة لم يتم تشخيصها في وقت باكر، وينتقل المرض من خلال لدغة قراد صغير، ولكنه يحمل التأثير الكبير على ، ويمكنه إصابة المفاصل والقلب والجهاز العصبي.