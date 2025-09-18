روان بن حسين تتصدر الترند مجددا.. أنباء عن تمديد مدة سجنها

أشارت الأنباء المنتشرة إلى أن قضت بسجن روان عاماً إضافياً، على خلفية اعتدائها على إحدى حارسات الأمن داخل سجن دبي. غير أنّ هذه الأنباء لم تستند إلى أي بيان رسمي من السلطات الإماراتية أو وثائق قانونية تثبت صحة ما يجري تداوله.يُذكر أنّ روان كانت قد حوكمت سابقاً بالسجن ستة أشهر، مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم إماراتي (نحو 5445 دولاراً أميركياً)، إضافة إلى قرار الإبعاد عن دولة الإمارات. وجاء الحكم نتيجة تحقيقات ، التي أظهرت أنّ روان أوقفت العام الماضي وهي في حالة سكر بأحد الأماكن العامة، حيث أحدثت حالة من الشغب، واعتدت لفظياً وجسدياً على عناصر من شرطة دبي خلال تأدية عملهم.ورغم محاولاتها للحصول على البراءة، أُحيلت روان إلى التي أصدرت حكمها النهائي، ما أثار حينها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد انقسمت التعليقات بين متابعين عبّروا عن تعاطفهم معها لكونها أم لطفلة صغيرة تدعى “لونا”، وآخرين اعتبروا أنّها تجاوزت القوانين في دبي وتستحق العقوبة الصادرة بحقها.ومع استمرار تداول أخبار عن تجديد فترة سجنها، يبقى الرأي العام في انتظار تأكيد رسمي يوضح حقيقة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.