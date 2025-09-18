الإعلام الإسرائيلي يحرض ضد ياسمين ناصر.. ما القصة؟

واشتهرت الشيف ياسمين ناصر بمقاطع فيديو على صفحتها، تعلّم فيها أهالي كيف يعدّون طعامًا بالمكونات المحدودة التي لديهم في ظل المجاعة التي تفرضها على أهالي القطاع.وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن ياسمين، التي يتابعها نحو مليون شخص "تستغل نفوذها الهائل على مواقع التواصل لتروّج معادية لإسرائيل" باستخدام وصفات "طعام رمزية" لما وصفته الصحيفة العبرية بـ"المجاعة المزعومة في غزة".وأضافت أن الشيف ياسمين ناصر تساهم بذلك في إظهار إسرائيل "بصورة سلبية على مواقع التواصل".وقد أثار مقطع فيديو نشرته الشيف ياسمين ناصر استياء الصحيفة، حيث وصفت إسرائيل بالكيان القاتل والقبيح.وقالت الشيف في المقطع: "مش قادرة أتخيل ولا أتقبل إنه في ناس حرفيًا تموت من الجوع في غزة كل يوم قدامنا ونحنا قاعدين نتفرج عليهم بأوضح صورة ومش قادرين نعمل شيء".وأردفت: "بس احنا قادرين نعمل كل شيء، بنقدر نضل نحكي وبنقدر نضل ندعم ومنقدر نبين حقيقة وصورة هذا الكيان البشع والمغتصب والقاتل لكل العالم".