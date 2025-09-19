مجددا.. شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة

وحددت المحكمة جلسة 9 أكتوبر المقبل لنظر محاكمة بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.كانت بالشيخ زايد في محافظة الجيزة، أحالت إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية على ، بعدما استدعت المطربة وواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها.وفي مايو الماضي، حرر المجني عليه بلاغا في قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ووجهت إلها تهمة والقذف بألفاظ نابية خادشة للشرف والاعتبار، وأثبت ذلك بواسطة الدليل الفني وفقا للتحقيقات.وتضمنت الاتهامات كذلك إساءة استعمال وسائل الاتصالات، بداعي توجيه الفنانة المعروفة عبارات سب مباشرة للمجني عليه عبر الهاتف المحمول.