مونيكا بيلوتشي تعلن انفصالها عن المخرج تيم بيرتون

فن وثقافة

2025-09-19 | 06:55
مونيكا بيلوتشي تعلن انفصالها عن المخرج تيم بيرتون
السومرية نيوز ـ فن

أعلن المخرج الأميركي تيم بيرتون والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي انفصالهما، وفق بيان مشترك تلقته وكالة "فرانس برس"، وجاء فيه: "بكثير من الاحترام والمودة المتبادلة، قرّر مونيكا بيلوتشي وتيم بيرتون الانفصال".


التقى صاحب العوالم السينمائية الغرائبية، مخرج "edward scissorhands" و"Sleepy Hollow"، بالنجمة الإيطالية الشهيرة، بطلة "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre" و"Irréversible"، في مهرجان لوميير بمدينة ليون في تشرين الأول/أكتوبر 2022. هناك، وقفت بيلوتشي لتسلّم بيرتون جائزة لوميير عن مجمل مسيرته، فكان اللقاء الأول الذي تحوّل سريعاً إلى بداية قصة عاطفية لاقت صدى واسعاً.

العلاقة لم تبقَ في إطارها الشخصي، بل امتدّت إلى الشاشة الكبيرة. فقد جمعهما فيلم "Beetlejuice Beetlejuice"، الذي افتتح فعاليات مهرجان البندقية السينمائي عام 2024. وفي الجزء الجديد من الكوميديا السوداء الشهيرة، جسّدت بيلوتشي شخصية "ديلوريس"، المخلوق الشرير على هيئة فرانكشتاين، والعازم على الانتقام من زوجها السابق، بيتلجوس (أدّاه مايكل كيتون).

ورغم أن قصتهما الخاصة وصلت إلى محطتها الأخيرة، فإنّ الفيلم حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، إذ تجاوزت إيراداته في أميركا الشمالية وحدها الـ 300 مليون دولار، مؤكّداً مكانة بيرتون كأحد أبرز صناع الخيال البصريّ في هوليوود، وبصمة بيلوتشي كوجه أوروبي بارز في السينما العالمية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
