مونيكا بيلوتشي تعلن انفصالها عن المخرج تيم بيرتون

التقى صاحب العوالم السينمائية الغرائبية، مخرج " " و"Sleepy Hollow"، بالنجمة الإيطالية الشهيرة، بطلة "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre" و"Irréversible"، في مهرجان لوميير بمدينة في تشرين الأول/أكتوبر 2022. هناك، وقفت بيلوتشي لتسلّم بيرتون لوميير عن مجمل مسيرته، فكان اللقاء الأول الذي تحوّل سريعاً إلى بداية قصة عاطفية لاقت صدى واسعاً.العلاقة لم تبقَ في إطارها الشخصي، بل امتدّت إلى الشاشة الكبيرة. فقد جمعهما فيلم "Beetlejuice Beetlejuice"، الذي افتتح فعاليات مهرجان البندقية السينمائي عام 2024. وفي الجزء الجديد من الكوميديا السوداء الشهيرة، جسّدت بيلوتشي شخصية "ديلوريس"، المخلوق الشرير على هيئة فرانكشتاين، والعازم على الانتقام من زوجها السابق، بيتلجوس (أدّاه كيتون).ورغم أن قصتهما الخاصة وصلت إلى محطتها الأخيرة، فإنّ الفيلم حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، إذ تجاوزت إيراداته في أميركا الشمالية وحدها الـ 300 مليون دولار، مؤكّداً مكانة بيرتون كأحد أبرز صناع الخيال البصريّ في ، وبصمة بيلوتشي كوجه أوروبي بارز في السينما العالمية.