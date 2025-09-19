الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541177-638938774098776685.webp
ابطاله حمورابي ونبوخذ نصر.. أول فلم "انيميشن" عراقي منذ 1982
فن وثقافة
2025-09-19 | 07:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية
نيوز-فن وثقافة
ابصر عمل انيميشن عراقي
النور
وذلك لأول مرة منذ 1982، حيث كان ذلك العام اخر تجربة عراقية لانتاج فلم رسوم متحركة.
وتم تنفيذ فلم "القناني المسحورة" بايادٍ وتمويل عراقي بالكامل، لأول مرة منذ 43 عاما، حيث تعود آخر تجربة عراقية في عالم سينما الأنيميشن، إلى عام 1982، عبر فيلم الرسوم المتحركة ثنائي الأبعاد "الأميرة والنهر"، للمخرج العراقي الراحل
فيصل الياسري
، بحسب
ارم نيوز
.
واستلهم المخرج العراقي، أنس
الموسوي
، تاريخ
العراق
العريق في أول فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد (أنيميشن) تنتجه
بغداد
، حيث يتضمن الفلم مشاهد لحضارات عريقة كان العراق أرضها، من
السومرية
إلى الآشورية والبابلية والكلدانية وأخيرًا العربية التي يتحدث بها أبطال الفيلم، كما أظهر الفيلم برسوم ثلاثية الأبعاد، ومحببة للأطفال، شخصيات تاريخية وتماثيل من قبيل
حمورابي
ونبوخذ نصر ومدينة
بابل
التاريخية وأسود مجنحة تعكس قوة الحضارات التي
نشأت
في الماضي على أرض العراق.
ولم يغب النخيل عن الفيلم، وقوارب عبور فروع
الأنهار
الكثيرة التي تخترق العراق وتشكل في جنوبه منطقة الأهوار التي كانت رمزًا للوفرة الزراعية والمائية التي عاشها العراق ويفتقدها الآن، وتدور كل تلك الشخصيات في قصة خيالية تستقطب الأطفال بشكل أساسي، بجانب أهاليهم الذين يرافقونهم، بالنظر إلى جمهور الأنيميشن الكبير الذي زاد في السنوات الماضية من المتفرجين الكبار.
ويمثل الفيلم فرصة لإبراز قدرة مخرج عراقي مع طاقم محلي بالكامل في خوض تجربة ذلك النوع من الأفلام بدعم حكومي يفتح الباب لأعمال أخرى تضع العراق على خارطة أفلام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، كما يمثل الفيلم فرصة لاطلاع الأطفال على عراقة بلادهم والحضارات التي نشأت فيه، وقلَّ الاهتمام بها في السنوات الماضية مع هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو الترفيهية والاستهلاكية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
