حسام حبيب يكشف حقيقة مرض شيرين عبدالوهاب

كشف الفنان في تصريحات تلفزيونية حديثة عن تفاصيل تأجيل ألبومه الغنائي الجديد، كما تطرق إلى الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي للفنانة .وقال حبيب إنه علم مؤخرًا أن لم تكن تخضع لأي علاج طبي كما تردد، موضحًا: "هي كانت في راحة وليس علاج، تتعالج من إيه؟ لا تعاني من أي مرض"، مضيفًا أنه لا يتواصل معها باستمرار، لكن يطمئن عليها كلما استطاع، بحسب وسائل إعلام محلية.وعن سبب تأجيل ألبومه الجديد، أوضح أنه كان من المفترض طرحه قبل شهر ونصف، إلا أن ظروفًا صحية حالت دون ذلك، قائلاً: "اتعرضت لكسر في رجلي ومشكلة كبيرة في وتر أكيلس اضطرتني للابتعاد عن العمل، لكن إن شاء الله قريب جدًا الألبوم يكون جاهز للجمهور".ويستعد حسام حبيب للعودة إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب، حيث يراهن على هذا الألبوم في استعادة نشاطه الفني وتقديم تجربة جديدة ينتظرها جمهوره.