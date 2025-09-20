أول تعليق من هدير عبد الرازق بعد فضيحة "المقاطع الإباحية"

جاء ذلك عبر بث مباشر مُتداول، يظهر فيه صانع المحتوى أحمد علي، المعروف بلقب "كروان مشاكل"، عبر منصة ، حيث تحدثت هدير بنبرة غاضبة، مؤكدة أن الجميع على علم بأنها كانت متزوجة من أوتاكا، مشددة على أن المقاطع المُسربة لهما لم تكن بهدف التربح أو جذب المشاهدات.وأضافت هدير أنها فوجئت بتسريب الفيديوهات مثلها مثل بقية الناس، نافية أن تكون قد خططت لنشرها أو كانت على علم بتداولها.وأوضحت أنها لم تعد تستنزف نفسها بالبكاء والحزن، مؤكدة أنها تحاول تجاوز الأزمة رغم آثارها المدمّرة، وفق تعبيرها.وفي رسالة مباشرة إلى طليقها، قالت: "ربنا يفك ضيقته، وأنا من طريق، وهو من طريق آخر. لقد تدمرت حياتي، ولا يوجد من يُنفق عليّ".وتُعد هذه التصريحات أول رد علني من هدير بعد الضجة التي أثارتها التسريبات، وسط تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسام في الرأي العام بين من يرى مخالفتها والتقاليد والقوانين بتصوير المقاطع المرئية، وبين من يتعاطف معها كضحية لتسريب المقاطع.