إطلالة الفنانة ماغي بو غصن تثير إعجاب الجمهور (صور)

وبعد تألقها بالفستان من كريكور جابوتيان، أطلّت بو غصن في أحدث صورها بفستان من توقيع المصمم اللبناني بمناسبة حصولها على أفضل ممثلة لبنانية من مهرجان ديرجست في للعام الثاني على التوالي، عن دورها في مسلسل "بالدم".واختارت بو غصن لإطلالتها في الحفل من تصاميم شقرا فستاناً أزرق مميّزاً بأسلوبه اليونانيّ، وأتى من مجموعة ربيع وصيف 2022، التي اطلقها شقرا رقمياً.انساب هذا الفستان الذي أضفى السحر إلى إطلالة بو غصن الجديدة بقماشة الكريب الثمين بتنورة طويلة مع فتحتين أماميّتين، مغلّفة بقماش شفاف مطرّز أيضاً بالخرز الأزرق.