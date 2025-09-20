راغب علامة: يا جبل ما تهزّك ريح

وأوضح علامة، في تصريحات إعلامية، أن هذه الحملات لا تُعد وليدة اللحظة، بل تمتد لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه لطالما آثر عدم الرد والانجرار إلى المهاترات، إلا أن حجم التطاول الأخير دفعه إلى اتخاذ خطوة قانونية للدفاع عن كرامته، وفق تعبيره.ووصف الفنان اللبناني نفسه بأنه "مثل الجبل لا تهزّه الرياح"، مشددًا على أنه نشأ وتربّى على احترام القانون، دون رد الإساءة بمثلها، أو السماح لنفسه بأن يُقابل التطاول بتطاول، معتبرًا أن إلى القضاء هو السبيل الحضاري والواعي لردّ الاعتبار.وفي سياق آخر، أحيا مساء أمس الخميس حفلًا غنائيًا مميزًا في "مراسي"، ضمن فعاليات احتفالات السعودي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، على حد تعبيره.وتعود بداية الأزمة بين الفنان راغب علامة وعدد من المسيئين له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بداية شهر أيلول.ففي الخامس من الشهر الجاري، أعلن مكتبه الإعلامي في بيان، أنه قرر اللجوء إلى القضاء اللبناني لملاحقة هؤلاء الأشخاص بسبب تجاوزات وإهانات تعرض لها ضمن حملات إلكترونية منظمة، تضمنت إساءات وتطاولات من بعضهم بحقه.وأشار البيان إلى أن للفنان راغب علامة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين توجهوا بالإساءة والتطاول، وذلك وفق القوانين المعمول بها.وأكد الفنان راغب علامة في البيان أنه لا يقبل التعدي على حقوقه، ولن يترك حقه القانوني، وسيمضي في الدفاع عن نفسه وحقوقه القانونية والأخلاقية بجميع الوسائل المشروعة.