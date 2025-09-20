الصفحة الرئيسية
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541243-638939536509480293.webp
راغب علامة: يا جبل ما تهزّك ريح
فن وثقافة
2025-09-20 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
208 شوهد
السومرية نيوز
- فني
كشف الفنان اللبناني
راغب علامة
عن تفاصيل الحملات الهجومية والتشويهية التي يتعرض لها، وأوضح أن هذه الحملات "شرسة وغير مبررة"، ما دفعه مؤخرًا إلى
اللجوء
إلى القضاء بعد تصاعد حدة الإساءة والتطاول بحقه من قِبل بعض الأشخاص.
وأوضح علامة، في تصريحات إعلامية، أن هذه الحملات لا تُعد وليدة اللحظة، بل تمتد لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه لطالما آثر عدم الرد والانجرار إلى المهاترات، إلا أن حجم التطاول الأخير دفعه إلى اتخاذ خطوة قانونية للدفاع عن كرامته، وفق تعبيره.
ووصف الفنان اللبناني نفسه بأنه "مثل الجبل لا تهزّه الرياح"، مشددًا على أنه نشأ وتربّى على احترام القانون، دون رد الإساءة بمثلها، أو السماح لنفسه بأن يُقابل التطاول بتطاول، معتبرًا أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الحضاري والواعي لردّ الاعتبار.
اللجوء
إلى القضاء هو السبيل الحضاري والواعي لردّ الاعتبار.
وفي سياق آخر، أحيا
راغب علامة
مساء أمس الخميس حفلًا غنائيًا مميزًا في "مراسي"، ضمن فعاليات احتفالات
اليوم الوطني
السعودي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، على حد تعبيره.
وتعود بداية الأزمة بين الفنان راغب علامة وعدد من المسيئين له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بداية شهر أيلول.
ففي الخامس من الشهر الجاري، أعلن مكتبه الإعلامي في بيان، أنه قرر اللجوء إلى القضاء اللبناني لملاحقة هؤلاء الأشخاص بسبب تجاوزات وإهانات تعرض لها ضمن حملات إلكترونية منظمة، تضمنت إساءات وتطاولات من بعضهم بحقه.
وأشار البيان إلى أن
المكتب الإعلامي
للفنان راغب علامة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة بعض الأشخاص الذين توجهوا بالإساءة والتطاول، وذلك وفق القوانين المعمول بها.
وأكد الفنان راغب علامة في البيان أنه لا يقبل التعدي على حقوقه، ولن يترك حقه القانوني، وسيمضي في الدفاع عن نفسه وحقوقه القانونية والأخلاقية بجميع الوسائل المشروعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
راغب
علامة
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
مكتب الإعلام
اليوم الوطني
سومرية نيوز
راغب علامة
السومرية
اللجوء
