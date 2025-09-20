إمام يحسم الجدل بشأن صورة عادل امام الأخيرة

وظهر في الصورة برفقة السعدني، وعصام إمام، وقد بدا جالسًا على مقعد، يحتضن بيده اليمنى السعدني، وبيده الأخرى طفلاً صغيراً جلس بينه وبين شقيقه عصام، في مشهد أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.ونفى في تصريح للصحافة المحلية أن تكون الصورة مولدة بالذكاء الإصطناعي قائلا: "الصورة حديثة بالفعل وحقيقية، والتقطناها في منتجع بالساحل الشمالي أواخر شهر اب الماضي"، مضيفا: "أطمئن جمهور الزعيم على صحته، فهو بخير وعافية والحمد لله".وسبق أن أثارت صورة مُصمّمة باستخدام للفنان عادل إمام ضجّة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استُغلّت لنشر مزاعم كاذبة عن تدهور صحته ودخوله المستشفى، بل ووفاته، ما أثار قلق محبيه في والعالم العربي.وانتشرت الصورة المفبركة بشكل واسع، مصحوبة بتعليقات تدّعي أن الزعيم طريح الفراش في أحد المستشفيات، وهو ما نفاه مصدر من عائلته، مؤكداً أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويعيش حياة هادئة في منزله، دون أن يعاني من أيّ مشكلات صحية تثير القلق.وقال المصدر: "كل ما يُتداول عن مرضه أو وفاته لا أساس له من . نستنكر تكرار هذه الشائعات، التي تؤذي عائلته ومحبيه".من جانبه، أوضح الفنان ، ، أن ما يُشاع حول وفاة عادل إمام هو محض أكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة، مؤكداً أن الزعيم بخير وموجود حالياً في منزله، ولا صحة لأيّ أخبار تتحدث عن تدهور وضعه الصحي.