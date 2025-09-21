أحد نجوم مسلسل "طاش ما طاش".. وفاة الفنان حمد المزيني

وشارك الراحل في عدد من المسلسلات البارزة مثل الدنيا دروب، والضيف الغريب، وطاش ، وعائلة أبو رويشد، إضافة إلى ، وشباب البومب، والعاصوف.ولد المزيني عام 1945 في مدينة عنيزة وسط ، وعمل كمعلم بوزارة التربية والتعليم، قبل أن ينطلق في الفني منتصف الثمانينيات.وتميز الراحل أيضا بموهبة شعرية قلما يعرفها جمهوره، إذ كان يكتب الشعر إلى جانب عطائه الفني.