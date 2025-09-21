حقيقة وفاة مؤسس "طيور الجنة"

ولم تصدر أي بيانات رسمية عن عائلة تشير إلى وفاته أو حتى إصابته بوعكة صحية، بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على شائعة تم تداولها على نطاق واسع من جانب أحد النشطاء، ما أعاد إلى الأذهان نبأ وفاته في السابق متأثرًا بإصابته بفيروس ، بحسب مزاعم في 2021.ويأتي ذلك بعد موجة انتقادات تلقتها أسرة مقداد؛ بسبب ظهور أحد أبرز رموزها وهو البلوغر المعتصم بالله، نجل ، في مقطع فيديو يستخدم فيه صورة المراسل الفلسطيني الراحل أنس الشريف في لعبة " ".وعبّر كثير من النشطاء عن استيائهم البالغ من الفيديو، معتبرين أن "إدراج صورة الصحفي الراحل في محتوى ترفيهي لا يراعي مكانة الشريف وما قدمه من تضحيات في مناطق النزاع خلال تغطياته الصحفية السابقة، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على غزة".وتشير أبرز المعلومات المتداولة حول خالد مقداد إلى أنه "ولد بالكويت في عام 1972، ويحمل الجنسية الأردنية، تزوج من مروة حماد وأنجب منها 6 أبناء، واعتاد سابقًا الظهور في مقاطع مصورة تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية"، على حد تعبيره.وأسس فرقة تحمل اسم " " لتقديم الأناشيد الخاصة بالأطفال عام 1994، ثم أنشأ في 2008 قناة بالاسم نفسه سرعان ما تحولت إلى واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي.وحققت القناة انتشارًا لافتًا في مصر، والسعودية، والأردن، والكويت بشكل خاص، كما ذاع صيتها خاصة بعد أن توسعت منصاتها عبر مواقع الإنترنت، بما في ذلك " " حيث تجاوز عدد متابعيها على تلك المنصة الـ30 مليونًا.