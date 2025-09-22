أنجلينا جولي تفجّر جدلاً: لا أعترف بأميركا حالياً

ودافعت عن حرية التعبير، مشددة على أن أي محاولة لتقييد الحريات الفردية تشكل خطرا كبيرا. وقالت: "أعتقد أن أي شيء، في أي مكان، يُقسّم أو يحدّ من التعبيرات والحريات الشخصية، يعدّ أمرا خطيرا للغاية".وأضافت: "لا أعترف ببلدي حاليا. لطالما عشت على الصعيد الدولي. عائلتي دولية، وحياتي ونظرتي للعالم متساوية وموحدة".وتطرقت إلى المناخ السياسي المتوتر في ، ووصفت الفترة الحالية بأنها "أوقات عصيبة للغاية"، محذرة من ضرورة توخي الحذر عند التعبير عن الآراء، حتى في المؤتمرات الصحفية.وتأتي تصريحاتها بعد أيام من تعليق برنامج " لايف!" إلى أجل غير مسمى، إثر تعليقات كيميل على الهواء حول قضية كيرك.لطالما كانت أنجلينا جولي صريحة في القضايا السياسية والدولية؛ ما أثار واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المتابعين عن تأييدها، بينما انتقدها آخرون.وشغلت نجمة منصب المبعوثة الخاصة لمفوضية لشؤون اللاجئين بين 2012 و2022، بعد عملها مع المنظمة منذ عام 2001.وألمحت إلى اهتمامها بالعمل السياسي، مؤكدة قدرتها على التأثير الإيجابي دون الانتماء الحزبي أو المناصب الرسمية.كما أدانت سياسات ، وكتبت في مقال بصحيفة " تايمز": "يجب ألا نسمح أبدا لقيمنا بأن تصبح ضررا جانبيا للسعي إلى مزيد من الأمن. إن إغلاق أبوابنا أمام اللاجئين أو التمييز بينهم ليس نهجنا، ولن يجعلنا أكثر أمانا".