القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة

أوضحت مصادر أمنية مصرية أن المطربة تم توقيفها أثناء إنهاء إجراءات سفرها بمطار القاهرة، بعدما تبين وجود أحكام قضائية سابقة صادرة ضدها، الأمر الذي استدعى التحفظ عليها وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تخضع بوسي حالياً للفحص الأمني في المطار تمهيداً لعرضها على جهات التحقيق المختصة لتحديد موقفها القانوني والإجراءات الواجب اتخاذها وفق القانون.حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الفنانة بوسي أو فريقها القانوني بشأن الواقعة، فيما تتابع الجهات الأمنية موقفها بشكل دقيق لضمان تطبيق القانون.