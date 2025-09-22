بعد الحكم بسجنها 5 سنوات.. من هي الفنانة ملاك الكويتية؟

ملاك فنانة وممثلة كويتية، اسمها الحقيقي عهود عوض العازمي. ولدت في 27 آب 1982 بالكويت لأب وأم عراقية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2003 من خلال مسلسل "الخطر معهم 3".وبرزت ملاك الكويتية في عام 2005 عبر مشاركاتها في مسلسلات "فريج صويلح" و"الدريشة"، وقدمت أدواراً مركبة أظهرت تنوع موهبتها، مثل تجسيد شخصية الفتاة المتدينة أو فتاة مصابة بالصرع، ما منحها قدرة على تحمل أدوار معقدة ومليئة بالتحديات.وارتبطت ملاك الكويتية أكثر من مرة، إذ تزوجت للمرة الأولى وأنجبت ابنتها "أنفال"، ثم تزوجت للمرة الثانية عام 2010 من الشاعر "مناف نذر" وأنجبت منه ابنها "علي".وفي عام 2017 أعلنت خطبتها من العراقي علي ، لكنها سرعان ما أعلنت الانفصال عنه.سبب سجن ملاك الكويتيةوجاء الحكم بسجن ملاك الكويتية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 5000 دينار، استناداً إلى شكوى مقدمة من النائب السابق أحمد الشحومي.وقد قضت برئاسة المستشار المعيلي بتغريمها وفرض عقوبات إضافية في القضية.النزاع القضائي بين الطرفينأسباب النزاع تعود إلى تبادل البلاغات القضائية، حيث تقدمت ملاك الكويتية ببلاغ رسمي ضد الشحومي، متهمة إياه بالتحريض على الفسق والفجور، وإطلاق تصريحات اعتبرتها إساءة لها على الصعيد الشخصي والمهني، واستغلال نفوذه كنائب سابق للتأثير سلباً على الرأي العام.وفي المقابل، تقدم النائب أحمد الشحومي ببلاغ ضد ملاك الكويتية بتهمة والقذف والتشهير، مؤكداً أن التصريحات والتصرفات التي قامت بها أضرت بسمعته ومكانته الاجتماعية، ما دفع المحكمة في النهاية لفصل النزاع القضائي لصالح الشحومي وفرض العقوبة على الفنانة الكويتية.