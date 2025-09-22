Alsumaria Tv
ماذا يفعل محمد رمضان مع لارا ترامب وابنتها؟

فن وثقافة

2025-09-22 | 14:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا يفعل محمد رمضان مع لارا ترامب وابنتها؟
235 شوهد

السومرية نيوز – فني
أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يظهر فيه برفقة لارا ترامب، زوجة إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنتها الصغيرة كارولينا.

ويظهر الفيديو الذي نشره رمضان عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على فيسبوك، والذي تم تصويره أثناء جلسات الإعداد لكليب جديد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الثلاثي يرقصون على إيقاع أغنية "نمبر وان" الشهيرة لرمضان في أجواء مليئة بالمرح والطاقة الإيجابية.
ويظهر الفيديو القصير الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة رمضان وهو يعلم لارا ترامب وابنتها حركات الرقص الخاصة به المعروفة بـ"رقصة النمر"، مع ابتسامات واسعة وتصفيق حار.
وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وابنتها الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب"، مما أثار تفاعلا هائلا من متابعيه.
ويأتي هذا الظهور في سياق تعاون فني أعلنه رمضان سابقا، حيث كشف خلال مؤتمر صحفي في بيروت أواخر اب الماضي أنهما سيقدمان أغنية مشتركة، وسيتم تصوير الفيديو كليب في ميامي خلال الأسبوع الثاني من ايلول.
وأضاف رمضان حينها: "لارا من جمهوري وتحب أغانيي، وأغنيتها المفضلة "بم بم" ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".
ويعد التصوير الذي يجري حاليا خطوة جريئة تجمع بين النجم العربي الشاب والشخصية الأمريكية البارزة، مما يعكس توسع رمضان في الأسواق العالمية بعد حفلاته الناجحة في نيويورك وكاليفورنيا.
وبدأت قصة رمضان ولارا ترامب في أوائل اب، عندما نشر رمضان صورا تجمعه بها في نيويورك، مدعيا أنه تلقى "دعوة خاصة" إلى منزل عائلة ترامب، مشيرا إلى أن ذلك يعكس "تقديرا لقارته الإفريقية والموسيقى العربية".
وأثار المنشور وقتها جدلا واسعا، حيث شكك البعض في صحة الدعوة، مستندين إلى تذاكر حفل خيري لمؤسسة "Make Music Right" حيث التقيا أول مرة، والتي تكلفت 3500 دولار للصورة التذكارية مع لارا، ومع ذلك رد رمضان بفيديو يظهر تفاعل لارا مع صورتهما على إنستغرام، معلقة: "انتظروا"، مما أكد التعاون القادم.
ولارا ترامب البالغة من العمر 43 عاما ليست مجرد شخصية سياسية؛ فهي مغنية وكاتبة أغان بدأت مسيرتها كـ"نادلة في مقاه" قبل أن تتزوج إريك ترامب في 2010، وأصبحت رئيسة مشاركة في اللجنة الوطنية الجمهورية.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
