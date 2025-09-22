ماذا يفعل محمد رمضان مع لارا ترامب وابنتها؟

ويظهر الفيديو الذي نشره رمضان عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على ، والذي تم تصويره أثناء جلسات الإعداد لكليب جديد في مدينة بولاية فلوريدا، الثلاثي يرقصون على إيقاع أغنية "نمبر وان" الشهيرة لرمضان في أجواء مليئة بالمرح والطاقة الإيجابية.ويظهر الفيديو القصير الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة رمضان وهو يعلم وابنتها حركات الرقص الخاصة به المعروفة بـ"رقصة النمر"، مع ابتسامات واسعة وتصفيق حار.وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "أفضل يوم عمل مع لارا وابنتها الأميرة الصغيرة ترامب"، مما أثار تفاعلا هائلا من متابعيه.ويأتي هذا الظهور في سياق تعاون فني أعلنه رمضان سابقا، حيث كشف خلال مؤتمر صحفي في أواخر اب الماضي أنهما سيقدمان أغنية مشتركة، وسيتم تصوير الفيديو كليب في ميامي خلال الأسبوع الثاني من ايلول.وأضاف رمضان حينها: "لارا من جمهوري وتحب أغانيي، وأغنيتها المفضلة "بم بم" ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".ويعد التصوير الذي يجري حاليا خطوة جريئة تجمع بين النجم العربي الشاب والشخصية الأمريكية البارزة، مما يعكس توسع رمضان في الأسواق العالمية بعد حفلاته الناجحة في وكاليفورنيا.وبدأت قصة رمضان ولارا ترامب في أوائل اب، عندما نشر رمضان صورا تجمعه بها في نيويورك، مدعيا أنه تلقى "دعوة خاصة" إلى منزل عائلة ترامب، مشيرا إلى أن ذلك يعكس "تقديرا لقارته الإفريقية والموسيقى العربية".وأثار المنشور وقتها واسعا، حيث شكك البعض في صحة الدعوة، مستندين إلى تذاكر حفل خيري لمؤسسة "Make Music Right" حيث التقيا أول مرة، والتي تكلفت 3500 دولار للصورة التذكارية مع لارا، ومع ذلك رد رمضان بفيديو يظهر تفاعل لارا مع صورتهما على إنستغرام، معلقة: "انتظروا"، مما أكد التعاون القادم.ولارا ترامب البالغة من العمر 43 عاما ليست مجرد شخصية سياسية؛ فهي مغنية وكاتبة أغان بدأت مسيرتها كـ"نادلة في مقاه" قبل أن تتزوج ترامب في 2010، وأصبحت رئيسة مشاركة في الجمهورية.