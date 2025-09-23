الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541650-638942196687323443.jpg
هنا الزاهد ترد على تهديدات أمير كرارة بصورة
هنا الزاهد ترد على تهديدات أمير كرارة بصورة
فن وثقافة
2025-09-23 | 06:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
401 شوهد
السومرية نيوز
ـ فن
حسمت النجمة
هنا الزاهد
الجدل سريعًا بعد تصريحات الفنان
أمير كرارة
، حين كشف أنه يحتفظ بصورة قديمة تجمعه بها وهي طفلة في السادسة من عمرها تجلس على ركبته، مهددًا بنشرها على سبيل المزاح. فما كان من الزاهد إلا أن استبقت الأمر ونشرت الصورة بنفسها عبر حسابها على “إنستغرام”، لتقلب الطاولة بروح مرحة على تهديد كرارة.
الصورة التي نشرتها
هنا الزاهد
لم تكن منفردة، بل أرفقتها بمجموعة صور حديثة من كواليس فيلم “الشاطر”، وكتبت معلقة: “قولت انزل بالصورة بقى.. آسفة لـ
أمير كرارة
.. أبطال فيلم الشاطر أيام الشقاوة فعلاً”، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور وأثار موجة من التعليقات الساخرة والمرحة.
وكان أمير كرارة قد أعرب خلال
الحلقة
عن سعادته بالعمل مع هنا الزاهد في فيلم “الشاطر”، قائلاً: “هنا قطعة سكر، تُحب شغلها جدًا ومجتهدة، وأحبت الشاطر بطريقة غير طبيعية، وقدمت تجربة مختلفة دمها خفيف ولذيذ”.
فيلم “الشاطر” من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، هنا الزاهد،
عادل كرم
،
مصطفى غريب
،
أحمد عصام
السيد، وضيف الشرف
خالد الصاوي
.
وتدور أحداثه حول شخصية “أدهم” (أمير كرارة) الذي ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرة والكوميديا للبحث عن شقيقه، برفقة صديقه “فتوح” (مصطفى غريب). وخلال رحلتهما في
تركيا
، يلتقي بـ”كارمن” (هنا الزاهد) لتتشابك الأحداث بين مطاردات ومواقف كوميدية تقلب مسار حياته رأساً على عقب.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أمير قطر: الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة "صادم" ويمثل محاولة إفشال المفاوضات مع حماس
08:57 | 2025-09-15
هنا الزاهد
امير كرارة
فن
السومرية نيوز
خالد الصاوي
سومرية نيوز
أمير كرارة
مصطفى غريب
كريم يوسف
أحمد عصام
