هنا الزاهد ترد على تهديدات أمير كرارة بصورة

الصورة التي نشرتها لم تكن منفردة، بل أرفقتها بمجموعة صور حديثة من كواليس فيلم “الشاطر”، وكتبت معلقة: “قولت انزل بالصورة بقى.. آسفة لـ .. أبطال فيلم الشاطر أيام الشقاوة فعلاً”، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور وأثار موجة من التعليقات الساخرة والمرحة.وكان أمير كرارة قد أعرب خلال عن سعادته بالعمل مع هنا الزاهد في فيلم “الشاطر”، قائلاً: “هنا قطعة سكر، تُحب شغلها جدًا ومجتهدة، وأحبت الشاطر بطريقة غير طبيعية، وقدمت تجربة مختلفة دمها خفيف ولذيذ”.فيلم “الشاطر” من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، هنا الزاهد، ، ، السيد، وضيف الشرف .وتدور أحداثه حول شخصية “أدهم” (أمير كرارة) الذي ينطلق في رحلة مليئة بالمغامرة والكوميديا للبحث عن شقيقه، برفقة صديقه “فتوح” (مصطفى غريب). وخلال رحلتهما في ، يلتقي بـ”كارمن” (هنا الزاهد) لتتشابك الأحداث بين مطاردات ومواقف كوميدية تقلب مسار حياته رأساً على عقب.