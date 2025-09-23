سيف نبيل: سأزور بغداد قريبا

وقال نبيل في احدى الحوارات خلال اطلاقه المجموعة الغنائية الجديدة الخاصة به في ان "زيارتي الى ستكون قريبة جدا".وأطلق النجم الإعلان الترويجي الأوّل لمجموعته الغنائية الجديدة “SN THE COLLECTION”، التي من المنتظر أن تُحدث ضجة كبيرة في الساحة الفنية العربية.وتأتي هذه الخطوة ضمن مسيرة فنية متصاعدة، يقدّم من خلالها سيف نبيل لوناً فنياً متجدداً بأسلوب مبتكر يجمع بين العصرية وأصالة الفن الذي يقدّمه سيف بأعماله.وتتضمّن المجموعة باقة مميزة من الأغنيات بلهجات متعدّدة، منها والمصرية والعراقية، في إطار موسيقي متنوع يهدف للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور العربي.