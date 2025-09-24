وفاة الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي بعد مسيرة ذهبية

وأدّت كاردينالي المولودة في أدوارًا في أفلام لعدد من أبرز المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي، وفيديريكو فيليني، وريتشارد بروكس، وهنري فيرنوي وسيرجيو ليوني.وقال مدير أعمالها سافري في رسالة نصية إلى فرانس برس: "إنها تترك لنا إرث امرأة حرة وملهَمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء".ونعى وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي "واحدة من أعظم الممثّلات الإيطاليات على مرّ العصور"، وقال في بيان: إنّ "كاردينالي جسّدت الرقي الإيطالي الأصيل وجمالًا فريدًا، وشاركت في أكثر من 150 فيلمًا على مدار مسيرتها الفنية الطويلة، بعضها يُعتبر من روائع سينما المؤلف".ونشأت كاردينالي في تونس لعائلة من أصول صقلية، ودخلت عالم السينما في عام 1957 بعد أن فازت في مسابقة جمال بتونس، وكوفئت برحلة إلى مهرجان البندقية السينمائي.وبعد سلسلة من الأدوار الصغيرة، انطلقت إلى العالمية في عام 1963 عندما شاركت في فيلم "1/2-8" للمخرج فيديريكو فيلليني، بينما لعبت دور البطولة إلى جانب بيرت لانكستر في فيلم " " أو "ذا ليوبارد" في العام نفسه.مكنتها شهرتها المتزايدة من اقتحام ، لتظهر في الفيلم الفكاهي "النمر الوردي" (ذا بينك بانذر) من إخراج بليك إدواردز وفيلم "حدث ذات مرة في الغرب" (وانس أبون إيه تايم إن ذا وست)للمخرج عام 1968.وتأثرت مسيرة كاردينالي الفنية في السبعينيات، بعد أن انفصلت عن المنتج السينمائي كريستالدي لتبدأ علاقة استمرت مدى الحياة مع المخرج باسكوال سكويتيري، الذي أنجبت منه ابنة تدعى كلوديا أيضًا.