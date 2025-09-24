"جودزيلا المسرح".. وفاة فنان مصري بارز بعد خضوعه لعملية

يعد أحمد من الوجوه البارزة في الوسط الفني، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" (2016) ومسلسل "ليالي أوجيني" (2018).وكان آخر ظهور فني له في مسلسل "الغاوي" إلى جانب الفنان . كما كان يحضر لإخراج عمل مسرحي جديد بعنوان "سيرة الضاحي"، لكن المشروع لم ير قبل وفاته.ووجه أحمد لطفي رسالة لزملائه قبل وفاته بـ 6 أيام، من خلال منشور على ، حيث كتب: صباح الخير على الجميع، أنا أحمد لطفي جودزيلا المسرح، إن شاء الله داخل المستشفى وأجري عملية قلب مفتوح يوم الخميس الموافق 18 / 9 / 2025، الساعة السابعة صباحا، يعني ساعات وسأكون، بين أيدي الرحيم، عايز الكل يسامحني، زي ما أنا مسامح الكل، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، دعواتكم يا أصدقائي.