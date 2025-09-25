حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي ليس للبيع أو التنازل

وصرح ، بأن المهرجان ذو طبيعة وطنية ومسؤولية مجتمعية، مما دفعه لرفض عرض رعاية بقيمة مليون دولار.وخلال لقاء إعلامي مع صحافيين استعدادًا للدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، التي تبدأ في 12 ، أعلن الفنان حسين رفضه عرضًا ماليًا سخيًا، موضحًا أن قراره يهدف للحفاظ على هوية المهرجان واستقلاليته، قائلاً: "لأنه مهرجان الدولة، لا يمكن أن يُقايض بمغريات المال أو العروض المليونية".وأكد القائمون على أن رعاية المهرجان تتبع معايير دقيقة للحفاظ على هويته وقيمته. وأشار حسين فهمي إلى رفض عرض رعاية تجاوز مليون دولار لعدم توافقه مع سياسة المهرجان، التي تعطي الأولوية للشركات الوطنية.وأوضح حسين فهمي أن دعم العلامات التجارية الوطنية لرعاية المهرجان يمثل انحيازًا واعيًا للمنتج المصري ويعكس التزامًا حقيقيًا بدعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن المهرجان يُدار وفق رؤية تحترم الجودة والمصداقية.وشدد فهمي على حضور فلسطين في قلب المهرجان، مؤكدًا أن فيلم "صوت هند رجب" في الختام "لن يكون آخر صرخة"، بل ستكون هناك فعاليات أخرى تكرس حضور القضية الفلسطينية فنيًا وإنسانيًا.