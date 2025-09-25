الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541880-638943924973469720.jpg
بعد رحيلها عن عمر الـ 87... كلوديا كاردينالي: أيقونة السينما العالمية ومحطات حياة مفعمة بالفن!
فن وثقافة
2025-09-25 | 06:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
462 شوهد
تُعد كلوديا كاردينالي واحدة من أبرز نجوم السينما العالمية في
القرن
العشرين، حيث جمعت بين الجمال الساحر والموهبة التمثيلية التي أكسبتها مكانة متميزة بين نجوم
هوليوود
وأوروبا. وُلدت كاردينالي في 15 أبريل 1938 بمدينة
تونس
لعائلة من أصول إيطالية، ومنذ صغرها كانت محاطة بالثقافة والفنون، مما ساهم في صقل ذوقها الفني.
البدايات الفنية
بدأت مسيرة كلوديا كاردينالي في سن مبكرة، فقد شاركت في مسابقات جمال وأظهرت حضورًا لافتًا على الشاشة، حتى اكتشفها المخرج الإيطالي جيلبيرتو تشيتينا، الذي منحها أول دور لها في فيلم “Goha” (1958). سرعان ما أثبتت نفسها كممثلة شابة واعدة، وبدأت عروض السينما الأوروبية تهلّ عليها.
النجومية في السينما الإيطالية
في الستينيات، صارت كاردينالي واحدة من أبرز نجمات السينما الإيطالية، وشاركت في العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها:
“Il Gattopardo” (النمر) 1963، وهو فيلم تاريخي أخرجه
لويجي
بابتيستا وحقق شهرة واسعة في أوروبا.
“8½” (ثمانية ونصف) 1963 للمخرج الأسطوري فيديريكو فيلليني، الذي اعتبر مشاركتها فيه علامة فارقة في تاريخ السينما العالمية.
تميزت كلوديا كاردينالي بقدرتها على تقديم شخصيات متعددة الأبعاد، من المرأة الحالمة إلى المرأة القوية المستقلة، مما جعلها رمزًا للأنوثة الجذابة والموهبة التمثيلية الفريدة.
الانتشار العالمي
انتقلت كاردينالي بعد ذلك للعمل في السينما الأمريكية، وظهرت في أفلام هوليوودية كبيرة مثل:
“The Pink Panther” (1963)، حيث أظهرت خفة ظلها وقدرتها على الأداء الكوميدي.
“The Professionals” (1966)، الذي رسخ مكانتها بين نجوم الأكشن والغموض.
لقد كانت هذه المرحلة نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبحت وجهًا مألوفًا على مستوى عالمي، وحظيت بتقدير النقاد والجمهور على حد سواء.
الحياة الشخصية
بعيدًا عن الأضواء، عاشت كاردينالي حياة متوازنة بين الفن والأسرة، وقد تميزت بحرصها على الخصوصية رغم شهرتها العالمية. كما عرفت بمشاركتها في النشاطات الخيرية ودعم القضايا الإنسانية، ما أضاف بعدًا آخر لشخصيتها العامة.
الإرث الفني
تُوفِّيت كلوديا كاردينالي مؤخرًا، مخلفة وراءها إرثًا فنيًا لا يُنسى. لقد تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما، وألهمت أجيالًا من الممثلين والمخرجات حول العالم. تعتبر اليوم رمزًا للأناقة الكلاسيكية والموهبة الفنية الصافية، وواحدة من آخر أيقونات
العصر الذهبي
للسينما الإيطالية والعالمية.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
