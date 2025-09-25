بعد رحيلها عن عمر الـ 87... كلوديا كاردينالي: أيقونة السينما العالمية ومحطات حياة مفعمة بالفن!

بدأت مسيرة كلوديا كاردينالي في سن مبكرة، فقد شاركت في مسابقات جمال وأظهرت حضورًا لافتًا على الشاشة، حتى اكتشفها المخرج الإيطالي جيلبيرتو تشيتينا، الذي منحها أول دور لها في فيلم “Goha” (1958). سرعان ما أثبتت نفسها كممثلة شابة واعدة، وبدأت عروض السينما الأوروبية تهلّ عليها.في الستينيات، صارت كاردينالي واحدة من أبرز نجمات السينما الإيطالية، وشاركت في العديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها:“Il Gattopardo” (النمر) 1963، وهو فيلم تاريخي أخرجه بابتيستا وحقق شهرة واسعة في أوروبا.“8½” (ثمانية ونصف) 1963 للمخرج الأسطوري فيديريكو فيلليني، الذي اعتبر مشاركتها فيه علامة فارقة في تاريخ السينما العالمية.تميزت كلوديا كاردينالي بقدرتها على تقديم شخصيات متعددة الأبعاد، من المرأة الحالمة إلى المرأة القوية المستقلة، مما جعلها رمزًا للأنوثة الجذابة والموهبة التمثيلية الفريدة.انتقلت كاردينالي بعد ذلك للعمل في السينما الأمريكية، وظهرت في أفلام هوليوودية كبيرة مثل:“The Pink Panther” (1963)، حيث أظهرت خفة ظلها وقدرتها على الأداء الكوميدي.“The Professionals” (1966)، الذي رسخ مكانتها بين نجوم الأكشن والغموض.لقد كانت هذه المرحلة نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبحت وجهًا مألوفًا على مستوى عالمي، وحظيت بتقدير النقاد والجمهور على حد سواء.بعيدًا عن الأضواء، عاشت كاردينالي حياة متوازنة بين الفن والأسرة، وقد تميزت بحرصها على الخصوصية رغم شهرتها العالمية. كما عرفت بمشاركتها في النشاطات الخيرية ودعم القضايا الإنسانية، ما أضاف بعدًا آخر لشخصيتها العامة.تُوفِّيت كلوديا كاردينالي مؤخرًا، مخلفة وراءها إرثًا فنيًا لا يُنسى. لقد تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما، وألهمت أجيالًا من الممثلين والمخرجات حول العالم. تعتبر اليوم رمزًا للأناقة الكلاسيكية والموهبة الفنية الصافية، وواحدة من آخر أيقونات للسينما الإيطالية والعالمية.