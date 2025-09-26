فنان مشهور يخضع لعملية جراحية دقيقة

وأوضح بوشهري في تصريحات إعلامية أن العملية أُجريت في منطقة شديدة الحساسية في المعدة، بالقرب من القلب، ما زاد من تعقيدها وخطورتها، نظرًا إلى ضغط المعدة على الأنسجة المحيطة، مؤكدًا أن التدخل الطبي كان بالغ الدقة واحتاج إلى مهارة عالية لضمان نجاحه، على حد تعبيره.كما عبّر بوشهري عن ارتياحه لنتائج العملية، مشيرًا إلى أنها تكللت بالنجاح. ونشر صورة له من على سرير المستشفى، ظهر فيها محاطًا بباقات من الزهور، وكتب عبر حسابه في "سناب شات": "الحمد لله أجريت أمس عملية جراحية وتكللت بالنجاح، أتوجه بالشكر لكل من زارني أو سأل عني، وجودكم ودعواتكم كان لها أثر نفسي كبير علي".من جانبه، كشف الجراح أكروف، أحد أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى العملية، بعض تفاصيلها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في "إنستغرام"، موضحًا أنه تم إنزال المعدة وتثبيتها داخل البطن وربطها بطريقة تمنع ارتجاعها مرة أخرى إلى الأعلى، مُضيفًا: "الحمد لله، العملية ناجحة، والمريض يتعافى تدريجيًا".وتوالت رسائل الدعم للفنان من المتابعين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من زملائه في الوسط الفني ، فقد بارك له الجميع نجاح العملية الجراحية، متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى مزاولة نشاطاته الفنية.