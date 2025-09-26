مي عمر تتصدر أجور دراما رمضان 2026 ببطولة مسلسل "غسيل ومكوة"

وتناقلت تقارير إعلامية أن عمر ستحصل على أجر يصل إلى 50 مليون جنيه مصري (أكثر من مليون دولار أمريكي)، لتصبح الأعلى أجرًا بين نجمات الدراما، في خطوة أثارت موجة من التفاعل بين الجمهور والمتابعين.غير أن مصادر فنية اعتبرت الإعلان عن قيمة الأجر جزءًا من "الدعاية الاستعراضية" التي لا تعكس بالضرورة قيمة العمل، محذرة من أن التركيز على الأرقام يضع الدراما في صورة غير ملائمة وسط التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت هذه المصادر إلى أن نجاح أي مسلسل يقاس بجودة محتواه ورسائله، لا بما يُنفق على نجومه أو ما يعلن عن ميزانياته.ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان أزمة مشابهة قبل أعوام مع الفنان ، عندما أعلن أنه الأعلى أجرًا، وهو ما فتح الباب آنذاك أمام دعوات لوضع ضوابط منظمة لأجور النجوم في الأعمال الدرامية.في المقابل، أصدر لمي عمر بيانًا رسميًا أكد فيه أنها باتت بالفعل الأعلى أجرًا بين نجمات الدراما بعد توقيع عقد بطولة "غسيل ومكوة"، وهو مسلسل قصير من 15 حلقة.وأوضح البيان أن هذا التعاقد جاء تتويجًا للنجاح الذي حققته عمر في موسمي رمضان الماضيين عبر مسلسلي "إش إش" و"نعمة الأفوكاتو"، الأمر الذي عزز مكانتها كواحدة من أبرز الأسماء في المشهد الدرامي المصري والعربي.