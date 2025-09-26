مصر.. نقابة المهن التمثيلية ترفض استقالة اشرف زكي

وأعلن المجلس رفض استقالة زكي، مشدداً في بيان على "الدور الوطني والنقابي البارز الذي قام به النقيب، وما بذله من جهد وعطاء متميز في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم".كما عبر "عن ثقته الكاملة في قيادة زكي للنقابة ودعمه المستمر"، وأكد أنه قرر بالإجماع رفض استقالة النقيب شكلاً وموضوعاً.وكان الفنان أعلن أمس تركه منصبه بعد 12 سنة من إدارته للنقابة، في نبأ فاجأ وأربك الأوساط الفنية. وقال زكي في بيان إنه "أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية". وأضاف "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".