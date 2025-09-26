رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب

ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها من خلال أعمالها الغنائية، والتي لاقت رواجًا واسعًا في العالم العربي، أبرزها أغنية "وعد مني" التي وصلت وحدها حاجز الـ250 مليون مشاهدة، إلى جانب عدد من الأغاني الناجحة مثل "الكوكب" و"ماكو مني".وتفاعل جمهور الفنانة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث، معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز، الذي يُعد خطوة مهمة للفن العراقي على الساحة الرقمية العربية.