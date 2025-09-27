الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542052-638945530015666804.webp
رانيا يوسف تعلن عن زواجها الجديد
فن وثقافة
2025-09-27 | 02:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أعلنت الفنانة المصرية
رانيا يوسف
رسميًا زواجها بالمخرج
أحمد جمال
.
وجاء هذا الإعلان بشكل مفاجئ بعد ظهورهما معًا في حفل
زفاف
نجل الفنان
بيومي فؤاد
.
ونشرت الفنانة المصرية عبر ستوري "إنستغرام" صورة تظهر الزوجين معًا للمرة الأولى في حفل زفاف نجل الفنان بيومي
فؤاد
، مما أثار اهتمام الإعلام والمتابعين.
ووفقًا لبعض المصادر، فإن الزواج تم منذ شهر ونصف الشهر تقريبًا، بعد قصة حب
نشأت
بينهما خلال تصوير مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان الماضي.
ويُذكر أن هذه هي الزيجة الرابعة للفنانة
رانيا يوسف
.
وأثار إعلان الفنانة رانيا يوسف زواجها بالمخرج
أحمد جمال
جدلا واسعا، وتساؤلات حول هوية زوجها الجديد الذي لا يظهر كثيرا في الإعلام.
ودفع ذلك البعض للبحث عن سيرته الذاتية وأعماله الفنية.
وبدأ أحمد جمال
مشواره
الفني منذ أكثر من 10 سنوات مساعدَ مخرج في عدد من الأعمال البارزة، أبرزها مسلسل "العراف" للفنان
عادل إمام
، كما شارك في إخراج مسلسل "عوالم خفية" عام 2018، وكان آخر تعاون جمعه بالزعيم من خلال مسلسل "
فلانتينو
".
وبعد فترة من الغياب، عاد أحمد جمال بقوة في موسم رمضان 2024، إذ تولّى المخرج المنفذ لمسلسل "الحشاشين"، الذي نال اهتمامًا جماهيريًّا واسعًا وأعاد تقديمه كواحد من أبرز الأسماء في عالم الإخراج حاليًّا.
وتستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض مسلسلها الجديد "لينك" في تشرين الأول المقبل على إحدى المنصات الرقمية، ضمن باقة الأعمال الشتوية وأعمال "أوف سيزون".
ويضم العمل نخبة من النجوم، بينهم:
سيد رجب
، وميمي جمال، ومحمود ياسين جونيور، وفرح الزاهد، ومينا أبو الدهب، ولينا
صوفيا
، وسليم الترك، وأحمد صيام، وزينب العبد، إلى جانب عدد آخر من الوجوه الفنية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
