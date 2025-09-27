رانيا يوسف تعلن عن زواجها الجديد

وجاء هذا الإعلان بشكل مفاجئ بعد ظهورهما معًا في حفل نجل الفنان .ونشرت الفنانة المصرية عبر ستوري "إنستغرام" صورة تظهر الزوجين معًا للمرة الأولى في حفل زفاف نجل الفنان بيومي ، مما أثار اهتمام الإعلام والمتابعين.ووفقًا لبعض المصادر، فإن الزواج تم منذ شهر ونصف الشهر تقريبًا، بعد قصة حب بينهما خلال تصوير مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان الماضي.ويُذكر أن هذه هي الزيجة الرابعة للفنانة .وأثار إعلان الفنانة رانيا يوسف زواجها بالمخرج جدلا واسعا، وتساؤلات حول هوية زوجها الجديد الذي لا يظهر كثيرا في الإعلام.ودفع ذلك البعض للبحث عن سيرته الذاتية وأعماله الفنية.وبدأ أحمد جمال الفني منذ أكثر من 10 سنوات مساعدَ مخرج في عدد من الأعمال البارزة، أبرزها مسلسل "العراف" للفنان ، كما شارك في إخراج مسلسل "عوالم خفية" عام 2018، وكان آخر تعاون جمعه بالزعيم من خلال مسلسل " ".وبعد فترة من الغياب، عاد أحمد جمال بقوة في موسم رمضان 2024، إذ تولّى المخرج المنفذ لمسلسل "الحشاشين"، الذي نال اهتمامًا جماهيريًّا واسعًا وأعاد تقديمه كواحد من أبرز الأسماء في عالم الإخراج حاليًّا.وتستعد الفنانة رانيا يوسف لعرض مسلسلها الجديد "لينك" في تشرين الأول المقبل على إحدى المنصات الرقمية، ضمن باقة الأعمال الشتوية وأعمال "أوف سيزون".ويضم العمل نخبة من النجوم، بينهم: ، وميمي جمال، ومحمود ياسين جونيور، وفرح الزاهد، ومينا أبو الدهب، ولينا ، وسليم الترك، وأحمد صيام، وزينب العبد، إلى جانب عدد آخر من الوجوه الفنية.