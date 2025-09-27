الصفحة الرئيسية
تركيا.. وفاة غامضة للمغنية غُللو بعد يوم واحد من تشديد أمن منزلها
فن وثقافة
2025-09-27 | 04:44
السومرية نيوز
ـ محلي
خيم الحزن على الوسط الفني التركي بعد وفاة المغنية الشهيرة غُللو، إحدى أبرز نجمات موسيقى الأرابيسك، عن عمر ناهز 51 عامًا، إثر سقوطها من شرفة شقتها في منطقة تشينارجيك بمحافظة يالوفا.
وقع الحادث في الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث أُغمي على غُللو بينما كانت جالسة في شرفة منزلها الكائن في الطابق السادس، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في الحال. وقد نفت عائلتها، وعلى رأسهم ابنها توبيرك ياغيز، فرضية الانتحار، مؤكدين أن الوفاة كانت نتيجة حادث مأساوي. وقال ياغيز في بيان له عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
: “لقد فقدنا والدتي في حادث أليم وقع الليلة الماضية… رحمها الله”.
أثارت لقطات من
كاميرات
المراقبة، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات عدة بعد أن أظهرت حالة الذعر داخل شقة غُللو.
وذكرت تقارير أن المغنية الراحلة قامت بتركيب قفل جديد وكاميرا ببصمة الإصبع في منزلها قبل يوم واحد فقط من الحادث، مشيرةً إلى أنها كانت قد أعربت عن شعورها بالأمان، وهو ما فتح باب الشكوك والريبة حول ما جرى.
أحدثت وفاة غُللو صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والإعلامية في
تركيا
، حيث وصفها العديد من الفنانين بأنها خسارة لصوت أصيل من أصوات موسيقى الأرابيسك. من جانبها، فتحت السلطات التركية تحقيقًا موسعًا في ملابسات الحادث، مؤكدة أن الفحوص الأولية أثبتت أن الوفاة وقعت على الفور.
وُلدت غُللو عام 1973 في حي
قاسم باشا
بمنطقة بيوغلو في إسطنبول، وبدأت مشوارها الفني في سن الخامسة عشرة عام 1988 عبر الغناء في قاعات الأفراح. لمع نجمها سريعًا في التسعينيات بأغنياتها الرومانسية التي لاقت رواجًا واسعًا. ابتعدت لفترة قصيرة عن الأضواء بعد زواجها، لكنها عادت بقوة إلى الساحة الفنية بعد طلاقها عام 2000، لتواصل مسيرة غنائية تركت بصمتها في ذاكرة الجمهور.
مقالات ذات صلة
وفاة 7 اشخاص من عائلة واحدة بحريق التهم منزلهم في حي اور ببغداد
06:43 | 2025-08-13
وفاة ملاكم مكسيكي بعد ساعات من خسارته نزالاً والسبب غامض
11:55 | 2025-07-08
وفاة غامضة لمرافق دمية "أنابيل" المرعبة
14:13 | 2025-07-16
العراق يشدد إجراءاته لمواجهة "الحمى القلاعية": حظر استيراد الحيوانات من تركيا
05:16 | 2025-07-30
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
52.71%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
19.28%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
16.79%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
اقتصاد
11.22%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
أحدث الحلقات
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
اخترنا لك
بالفيديو.. ما ضبطته دوريات المرور في احد ازقة بغداد (فيديو)
04:11 | 2025-09-27
جراند شيروكي ساميت… يوم كامل مع أمير الطرق في العراق
03:30 | 2025-09-27
رانيا يوسف تعلن عن زواجها الجديد
02:50 | 2025-09-27
أنهاء كابوس المكالمات المزعجة في الهواتف
02:09 | 2025-09-27
في يوم السياحة العالمي... إليك أكثر الدول زيارة في العالم لعام 2024!
02:00 | 2025-09-27
4 أمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد
13:13 | 2025-09-26
