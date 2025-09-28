منعزلة عن العالم الخارجي.. شيرين عبد الوهاب تخضع لعلاج نفسي

وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن تمكث حاليًا داخل المستشفى برفقة اثنين من المقربين إليها، دون امتلاكها لهاتفها المحمول، حيث تخضع لفترة نقاهة كاملة في بيئة خالية من التواصل مع الآخرين، بهدف التعافي التام من الضغوط النفسية التي واجهتها مؤخرًا.وأشارت ذات المصادر إلى أن "فترة العلاج قد تمتد ما بين 6-7 أشهر، بهدف تحقيق تحسن جزئي في حالتها النفسية، على أن تعود تدريجيًا إلى نشاطها الفني وحياتها الاجتماعية المعتادة".واكد شقيق الفنانة أنه "لا يمتلك أي معلومات بشأن مكان تواجد شقيقته أو تفاصيل رحلتها العلاجية في الخارج"، مكتفيًا بالقول: "ليس لدي أي معلومات عنها".وكانت شيرين قد نفت في وقت سابق الأنباء التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعدادها لإحياء حفل مشترك مع الفنان في شهر أكتوبر المقبل.ونشرت شيرين بيانًا رسميًا عبر حساباتها الموثقة على منصات التواصل، أكدت فيه عدم صحة ما تم تداوله بشأن إقامة حفل يوم 2 تشرين الاول 2025 على مسرح "دبي "، موضحة أن أي إعلان رسمي عن حفلاتها سيصدر فقط من خلال صفحاتها الرسمية.