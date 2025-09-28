الصفحة الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن
منعزلة عن العالم الخارجي.. شيرين عبد الوهاب تخضع لعلاج نفسي
فن وثقافة
2025-09-28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
173 شوهد
السومرية نيوز
– فني
تخضع الفنانة المصرية
شيرين عبد الوهاب
للعلاج النفسي داخل أحد المستشفيات الكبرى في
سويسرا
، وذلك بعد سلسلة من الأزمات النفسية التي مرت بها في الآونة الأخيرة، وتعيش ابنتاها، في هذه الأثناء، برفقة والدهما الملحن
محمد مصطفى
، إلى حين تماثل والدتهما للشفاء وعودتها مجددًا إلى حياتها الطبيعية.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن
شيرين
تمكث حاليًا داخل المستشفى برفقة اثنين من المقربين إليها، دون امتلاكها لهاتفها المحمول، حيث تخضع لفترة نقاهة كاملة في بيئة خالية من التواصل مع الآخرين، بهدف التعافي التام من الضغوط النفسية التي واجهتها مؤخرًا.
وأشارت ذات المصادر إلى أن "فترة العلاج قد تمتد ما بين 6-7 أشهر، بهدف تحقيق تحسن جزئي في حالتها النفسية، على أن تعود
بعدها
تدريجيًا إلى نشاطها الفني وحياتها الاجتماعية المعتادة".
واكد شقيق الفنانة
شيرين عبد الوهاب
أنه "لا يمتلك أي معلومات بشأن مكان تواجد شقيقته أو تفاصيل رحلتها العلاجية في الخارج"، مكتفيًا بالقول: "ليس لدي أي معلومات عنها".
وكانت شيرين
عبد الوهاب
قد نفت في وقت سابق الأنباء التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعدادها لإحياء حفل مشترك مع الفنان
فضل شاكر
في شهر أكتوبر المقبل.
ونشرت شيرين بيانًا رسميًا عبر حساباتها الموثقة على منصات التواصل، أكدت فيه عدم صحة ما تم تداوله بشأن إقامة حفل يوم 2 تشرين الاول 2025 على مسرح "دبي
أوبرا
"، موضحة أن أي إعلان رسمي عن حفلاتها سيصدر فقط من خلال صفحاتها الرسمية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
