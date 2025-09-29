أحمد السقا يكشف تفاصيل نجاته من موت محقق

نشر السقا عبر حسابه على : "وَيَخْلُقُ مِنَ الْمُحْنِ مُنَحًا، وَمَنَحَنِيَ اللهُ حُبًّا كَثِيرًا، مِلْيُونْ شُكْر لِكُلِّ اطْمَأنّ عَلَيَّا. أَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ كويس وَأَبْدَأ شُغْلِي مِنْ بُكْرَة. وَقَامُوسُ اللُّغَة لَنْ يُوفِيكُمْ جَزَاءَكُمْ مِنَ الذَّوْق وَالْوَاجِب".وتعرض السقا لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى تهشم سيارته بالكامل من الأمام، ونُقل فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشارت بعض المصادر إلى إصابة الفنان بكسر في أحد ضلوعه، حيث خضع لعدة فحوصات وتحاليل للاطمئنان على حالته الصحية، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية اللازمة.ورغم الحادث، قرر أن يأخذ فترة راحة للتعافي التام خلال الأيام المقبلة، لكنه أصر على المشاركة في عرض فيلمه الجديد "وهنا القاهرة" مع الفنانة ، المقرر عرضه يوم 1 أكتوبر المقبل.