نادين الراسي تخطف الأضواء بجلسة تصوير جريئة (صور)

وعلّقت على المنشور بكلمات عميقة، إذ قالت: "ما منعرِف قيمة الشيء قبل ما نِخسروا، وما منعرِف قيمة الحياة إذا تناسَينا ".أمّا تفاصيل إطلالتها، فنشاركك بها في ما يأتي لما تحمله من دلالات على قوّة شخصيّتها وجرأتها، بعدما اعتدنا على بإطلالة رومانسية.اختارت الراسي لجلستها التصويرية الجديدة، إطلالة غير اعتيادية، بحيث تألّقت في فستان بنمط الجمبسوت المبتكر بقصّته التي جمعت تقنيات عديدة من عالم الخياطة والتصاميم.