عادل إمام في العمرة على كرسي متحرك (صورة)

وشكك البعض في مصداقية الصورة، لاسيما أن دخول الكراسي المتحرك إلى صحن ممنوع، لكن افترض البعض أن يكون هناك نوع من المراعاة لظروف الفنان الأشهر عربيا، ووضع حالته الصحية في الاعتبار.وفي حين هنأ الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الفنان المصري بالعمرة، إلا أنه باستخدام برامج كشف الصور المفبركة والمولدة بالذكاء الإصطناعي تبين أن الصور "زائفة".وكشف البرنامج أن الصورة جرى إنتاجها عبر تقنيات بشكل احترافي عبر تقنية "التزييف العميق"، كما أن أسرة الفنان لم تنشر أي صور أو بيانات تشير إلى قيامه بأداء العمرة مؤخرًا.وسبق أن رفض المنتج الفني ، شقيق النجم ، تشكيك البعض في أحدث ظهور للأخير عبر صورة اجتاحت الإنترنت أخيرا ويبدو فيها "الزعيم" بصحة جيدة، والتي نشرها الكاتب الصحفي المقرب منه أكرم السعدني عبر صفحته الشخصية بموقع " ".وظهر عادل إمام في الصورة برفقة السعدني، وعصام إمام، وقد بدا جالسًا على مقعد، يحتضن بيده اليمنى السعدني، وبيده الأخرى طفلاً صغيراً جلس بينه وبين شقيقه عصام، في مشهد أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.ونفى عصام إمام في تصريح للصحافة المحلية أن تكون الصورة مولدة بالذكاء الإصطناعي قائلا: "الصورة حديثة بالفعل وحقيقية، والتقطناها في منتجع بالساحل الشمالي أواخر شهر اب الماضي"، مضيفا: "أطمئن جمهور الزعيم على صحته، فهو بخير وعافية والحمد لله".