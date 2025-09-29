عمرو دياب يوجه "رسالة عتاب"

وتداول نشطاء مقطع فيديو نادرا للمطرب العربي الأبرز وهو يناشد الجمهور بألا "يلاحقه بطلب أغان معينة بشكل فيه إلحاح؛ لأنه نسي بالفعل ما كان ينوي تقديمه بسبب "اللخبطة" وبحاجة الآن إلى مزيد من التركيز.وعندما بدأ دياب إغماض عينيه محاولا التركيز والاستقرار على أغنية يقدمها بعد الدخول في الحالة المزاجية، عاد الجمهور ليلاحقه بالسؤال عن طبيعة الأغنية التي استقر عليها، ليبتعد المطرب خطوات بعيدة إلى الوراء وهو يحاول إخفاء علامات الضيق على وجهه، بينما انهالت الضحكات من الحضور.وبدأ الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير، قدم أغنيته الأحدث "خطفوني" ثم توالت أغنياته التي يحبها الجمهور مثل "شايف قمر"، و"ده لو اتساب"، و"يا "، و"قمرين" و"العالم الله" و"نور العين" و"ليلي نهاري".ومازح الفنان الحضور قبل تقديم أغنيته "يا بخته" قائلًا "يا بخته معاه فلوسنا"، الأمر الذي أثار ضحكات وتصفيق الجمهور، بينما توجهت إليه الفنانة يسرا برسالة حب قائلة: "بنحبك يا عمرو".