تصاعد الغضب في هوليوود بعد دخول شخصية رقمية مجال التمثيل

شهد الوسط الفني في تصعيدًا لافتًا، بعد إعلان دخول الشخصية الرقمية "تيلي نورود" (Tilly Norwood) مفاوضات فعلية مع وكالات مواهب من أجل الظهور في أفلام ومسلسلات، بحسب ما نشره موقع Deadline. ولم تمر هذه الخطوة دون رد، إذ عبّرت نقابة الممثلين الأميركيين (SAG-AFTRA) عن رفضها القاطع لهذه الممارسة، محذّرة من تداعياتها على مهنة التمثيل، وواصفة إياها بأنها تمثل خطرًا مباشرًا على الفن والمبادئ المهنية التي يرتكز عليها.في بيان رسمي، أكدت النقابة أن استخدام شخصيات مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي بديلًا عن الممثلين البشريين لا ينتهك فقط الحقوق الأخلاقية للممثلين، بل يُهدد أيضًا مستقبل الإبداع الفني القائم على التجربة البشرية، مشددة على أن الإبداع لا يمكن فصله عن الإنسان الذي يمنحه الحياة.كما أعادت النقابة التذكير بالمخاوف التي طُرحت خلال الإضرابات التي شهدها عام 2023، والتي ركّزت على حماية الفنانين من توسّع استخدام تقنيات بما يؤدي إلى تهميشهم.الموقف النقابي جاء متزامنًا مع اعتراضات واسعة من جانب عدد من أبرز نجوم هوليوود، حيث عبّرت كل من إميلي بلانت، ناتاشا ، ، عن رفضهن المطلق لانخراط شخصيات رقمية في التمثيل، واعتبرن أن هذه الخطوة تُقوّض جوهر الفن القائم على المشاعر الحقيقية والتجارب الشخصية التي لا يمكن استبدالها بتقنيات محاكاة.