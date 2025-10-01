ياسمين صبري تخطف الأضواء في باريس (صور)

ظهرت ياسمين بفستان أسود أوف شولدر بتصميم فاخر مستوحى من قشر اللامع، ما أضفى لمسة مميزة من الفخامة.ورافقت الإطلالة لمسات مكياج ناعمة بأحمر شفاه كلاسيكي وتسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامحها، لتصبح حديث الإعلام ورواد المنصات الرقمية.انتشار صورها من العرض لاقى تفاعلاً واسعًا من الجمهور العربي، الذي اعتبر أن ياسمين رسخت حضورها كوجه عربي بارز في المحافل العالمية، خاصة مع قدرتها على الجمع بين الأناقة والثقة وسط نجمات وعارضات الأزياء العالميات.وعلى المستوى الفني، كشفت مصادر مقربة أن وقّعت مؤخرًا عقد بطولة فيلم جديد من إنتاج كامل أبو علي، وهو المشروع الأضخم في مسيرتها حتى الآن، حيث رُصدت له ميزانية كبيرة.