ميمي جمال: لا شيء يمحو أثر الحب الأول حتى الزواج

وأعربت الفنانة ، المشاركة في بطولة الفيلم، عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان ، واصفة إياه بأنه "ممثل ممتاز يرفع من مستوى كل من يقف أمامه".وقالت جمال: "ماجد الكدواني ممثل ممتاز، يجعل من حوله أكثر تميزاً، فهو يرفع مستوى زملائه، ويمنح كل مشهد عمقاً إضافياً، فالأداء الجيد يرفع من قيمة الممثل الآخر، وهذا ما يفعله الكدواني دائماً، وهو أيضاً يحضّر لأدواره جيداً، ويدرك تماماً ما يقدمه، وهذا الدور بالتحديد لا أراه إلا له وحده، شخصية كأنها خُلقت لتُجسَّد على يديه".وأضافت ميمي جمال: "الحب الأول لا يُنسى أبداً، يظل عالقاً في الذاكرة مهما مر الزمن. قد يتزوج الإنسان أو ينشغل في حياته، لكن حين يقابل حبه الأول تعود إليه الذكريات كلها، وهذا ما يطرحه الفيلم بعمق وصدق". وأشارت إلى أن شخصية الكدواني في الفيلم تعكس هذه الفكرة بوضوح، حيث يعود للقاء حبيبته بعد ثلاثة عقود من الفراق.وتابعت قائلة: "الفيلم يجمع بين جميع الأعمار، تماماً كما لو دخلت بيت عائلة مصرية ستجد فيه والأم والابنة الصغيرة. نحن في الفيلم أسرة متكاملة، وهذا التنوع العمري جعل التجربة ثرية ومميزة للغاية".وكشفت ميمي جمال عن أعمالها المقبلة، مؤكدة أنها تصور حالياً مسلسل بعنوان لينك، إلى جانب مشاركتها في فيلم جديد بعنوان ريد فلاج، سيُعرض قريباً.كما لم تنس أن توجه رسالة خاصة للفنانة بمناسبة زواجها، قائلة: "رانيا دي حبيبتي، هي بمثابة ابنتي، وألف مبروك لها، وأتمنى أن تكون هذه هي الزيجة التي لطالما انتظرتها، وأن يبارك الله لها فيها".ويشارك في بطولة فيلم فيها إيه يعني نخبة من النجوم بينهم ، ، ، ميمي جمال، والطفلة ريتال عبد العزيز، وهو من تأليف ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر حامد، وإنتاج مشترك بين "سينرجي بلس"، "ماجيك بينز"، "روزناما"، و"رشيدي فيلمز".ويشهد العمل آخر ظهور للفنان الراحل ، الذي يجسد شخصية صديق البطل، فيما يقدم الفنان أغنية بعنوان الدنيا يومين ضمن أحداث الفيلم.ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في ابتداءً من الخميس، لينافس في شباك التذاكر ضمن قائمة الأعمال الجديدة.