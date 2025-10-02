بثروة 1.4 مليار دولار.. شاروخان يدخل نادي المليارديرات لأول مرة

وتُقدّر ثروة بنحو 1.4 مليار دولار؛ ما يجعله من بين أغنى المشاهير في العالم، إلى جانب أسماء مثل ، وريهانا، وتايغر وودز وأرنولد شوارزنيغر.ويُعرف خان، البالغ من العمر 59 عامًا، بلقب "ملك الرومانسية" في ، وقد هيمن على صناعة السينما لأكثر من ثلاثة عقود. غير أن ثروته الضخمة لا تعود فقط إلى التمثيل، بل إلى استثمارات ذكية في مجال الترفيه والرياضة، أبرزها شركته للإنتاج Red Chillies Entertainment، وملكيته الجزئية لفريق الكريكيت في الممتاز Kolkata Knight Riders.كما يجني خان دخلًا من أدواره السينمائية والإعلانات التجارية، إلى جانب استثمارات كبيرة في العقارات داخل الهند وخارجها.ويُعد دخول شاروخان إلى نادي المليارديرات مؤشرًا على التغير في طبيعة الاقتصاد ، حيث أشار أنس رحمن جونيد، مؤسس "هورون" الهند، إلى أن قطاعات، مثل: الرياضة والترفيه وحقوق الملكية الفكرية، أصبحت محركات رئيسية لتكوين الثروات، على غرار ما حدث في .ورغم أن بلوغ المليار نادرٌ حتى بين أغنى المشاهير عالميًّا، فإن شاروخان أثبت أن الفن يمكن أن يكون طريقًا فعّالًا للثراء، خاصة عند دمجه مع حسّ استثماري ذكي، بحسب " ".وشملت قائمة هورون لعام 2025 أيضًا عددًا من شخصيات بوليوود، ولكن بثروات أقل بكثير:جوهى تشاولا وعائلتها احتلوا المركز الثاني بثروة تُقدّر بـ880 مليون دولار.هريثيك جاء في المركز الثالث بـ260 مليون دولار.كاران جوهر، الذي باع نصف حصته في شركة " برودكشنز" للملياردير أدار بونوالا مقابل 119 مليون دولار، قُدّرت ثروته بـ200 مليون دولار.أميتاب باتشان وعائلته بـ183 مليون دولار تقريبًا.يُذكر أن عدد المليارديرات في الهند تجاوز 350 شخصًا هذا العام، مع احتفاظ موكيش أمباني وغوتام أداني بالمركزين الأول والثاني كأغنى شخصين في البلاد.