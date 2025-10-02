Alsumaria Tv
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
بثروة 1.4 مليار دولار.. شاروخان يدخل نادي المليارديرات لأول مرة

فن وثقافة

2025-10-02 | 07:51
Alsumaria Tv
بثروة 1.4 مليار دولار.. شاروخان يدخل نادي المليارديرات لأول مرة
المصدر:
ارم نيوز
173 شوهد

السومرية نيوز – فن وثقافة

أصبح نجم بوليوود الشهير شاروخان رسميًّا مليارديرًا للمرة الأولى، بحسب قائمة "هورون" لأغنى أغنياء الهند 2025.

وتُقدّر ثروة شاروخان بنحو 1.4 مليار دولار؛ ما يجعله من بين أغنى المشاهير في العالم، إلى جانب أسماء مثل تايلور سويفت، وريهانا، وتايغر وودز وأرنولد شوارزنيغر.

ويُعرف خان، البالغ من العمر 59 عامًا، بلقب "ملك الرومانسية" في بوليوود، وقد هيمن على صناعة السينما الهندية لأكثر من ثلاثة عقود. غير أن ثروته الضخمة لا تعود فقط إلى التمثيل، بل إلى استثمارات ذكية في مجال الترفيه والرياضة، أبرزها شركته للإنتاج Red Chillies Entertainment، وملكيته الجزئية لفريق الكريكيت في الدوري الهندي الممتاز Kolkata Knight Riders.

كما يجني خان دخلًا من أدواره السينمائية والإعلانات التجارية، إلى جانب استثمارات كبيرة في العقارات داخل الهند وخارجها.

ويُعد دخول شاروخان إلى نادي المليارديرات مؤشرًا على التغير في طبيعة الاقتصاد الهندي، حيث أشار أنس رحمن جونيد، مؤسس "هورون" الهند، إلى أن قطاعات، مثل: الرياضة والترفيه وحقوق الملكية الفكرية، أصبحت محركات رئيسية لتكوين الثروات، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة.

ورغم أن بلوغ المليار نادرٌ حتى بين أغنى المشاهير عالميًّا، فإن شاروخان أثبت أن الفن يمكن أن يكون طريقًا فعّالًا للثراء، خاصة عند دمجه مع حسّ استثماري ذكي، بحسب "بي بي سي".

وشملت قائمة هورون لعام 2025 أيضًا عددًا من شخصيات بوليوود، ولكن بثروات أقل بكثير:
جوهى تشاولا وعائلتها احتلوا المركز الثاني بثروة تُقدّر بـ880 مليون دولار.
هريثيك روشان جاء في المركز الثالث بـ260 مليون دولار.
كاران جوهر، الذي باع نصف حصته في شركة "دارما برودكشنز" للملياردير أدار بونوالا مقابل 119 مليون دولار، قُدّرت ثروته بـ200 مليون دولار.
أميتاب باتشان وعائلته بـ183 مليون دولار تقريبًا.

يُذكر أن عدد المليارديرات في الهند تجاوز 350 شخصًا هذا العام، مع احتفاظ موكيش أمباني وغوتام أداني بالمركزين الأول والثاني كأغنى شخصين في البلاد.


>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
Alsumaria Tv
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
12:27 | 2025-10-02
ترند Trad Wife - الزوجة التقليدية: حنين للماضي أم فخّ لأرباح هائلة؟
09:02 | 2025-10-02
09:18 | 2025-10-02
خطر ينتشر على "تيك توك"
12:39 | 2025-10-01
09:02 | 2025-10-02
أقوى 5 سيارات ربحت الملايين وصنعت التاريخ
03:25 | 2025-10-02
خطر ينتشر على "تيك توك"
12:39 | 2025-10-01
هل توجد بيئة صالحة للحياة على قمر زحل.. اكتشاف جديد
10:23 | 2025-10-01

