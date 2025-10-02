ترند Trad Wife - الزوجة التقليدية: حنين للماضي أم فخّ لأرباح هائلة؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حديث "مثير" لبوتين يخص الشرق الوسط وقطاع غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542668-638950070498555371.webp
ترند Trad Wife - الزوجة التقليدية: حنين للماضي أم فخّ لأرباح هائلة؟
فن وثقافة
2025-10-02 | 09:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
316 شوهد
بفستان أنيق، شعرٍ مصفف بعناية، ومكياجٍ يملأ الملامح، تقف لتطهو لزوجها وأطفالها، ثمّ تكمل أعمال المنزل بكعبٍ عالٍ يضيف فوق التعب تعبًا. لستُ هنا بصدد الحديث عن الزوجة التي اختارت برغبتها أن تعتني بعائلتها بعيدًا عن سوق العمل، بل عن ترند "الزوجة التقليدية – Trad Wife".
ما أصل هذا الترند؟ كيف بدأ؟ وما غايته؟ هل هو فعلًا دعوة للعودة إلى "أيام زمان" أم أن وراءه ما هو أبعد مما يبدو؟ هذا ما سنكشفه في هذا الموضوع.
ترند "Trad Wife" يشير إلى حركة نسائية تتبنى أدوارًا تقليدية صارمة في الزواج، حيث تُكرّس الزوجة حياتها كربة منزل تحت سلطة زوجها. انطلقت هذه الموجة من جديد عبر منصات التواصل، خاصة
تيك توك
، داعيةً إلى التخلي عن الاستقلالية المالية والاجتماعية لصالح نموذج الخمسينيات. البعض يراها مهربًا من ضغوط العمل ومسؤوليات الحياة العصرية، بينما يصفها آخرون بأنها تكريس لعدم المساواة ودعم لأيديولوجيات رجعية.
وانتشر الترند بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في الغرب، من خلال صور ومقاطع فيديو تروّج لما يبدو أنه "نمط حياة مثاليّ" عبر مطابخ أنيقة بلمسات عتيقة، أطباق من الطعام المزروع في
الحديقة
، نساء يرتدين فساتين قطنيّة منمّقة، يُحضّرن وجبات الإفطار على ضوء الشموع. كل ذلك يصوَّر وكأنّه مشهد طبيعيّ من الحياة اليومية.
لكن ما لا يُقال أو ما يُخفى عن المتابع، هو أن هذا النمط من الحياة ليس عفويًا كما يبدو، بل هو في كثير من الأحيان مشروع عمل متكامل.
جمالية للحساب، لا للحياة!
الحياة المثالية التي تراها عبر الشاشة نادرًا ما تكون إنعكاسًا للواقع. فتنسيق كلّ تفصيل في المطبخ وارتداء ملابس منسجمة مع ألوان الأطباق، وتحضير طعام من الحديقة إلى المائدة يتطلّب الكثير من الوقت والجهد والمال. هذه ليست رفاهية متاحة للجميع، بل كثيرًا ما تكون مدعومة بإمكانيات ماديّة كبيرة أو مساعدات خارجية أو حتى شركاء تجاريين خلف الكواليس.
الأهمّ من ذلك، هذه المشاهد مصممة خصيصًا لتتناسب مع خوارزميات
السوشال ميديا
وتجذب المتابعين، وليست انعكاسًا حقيقيًا للحياة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تحقق كثير من هؤلاء النساء أرباحًا هائلة من هذه الفيديوهات على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، حيث تصل بعض العائدات إلى مبالغ خيالية شهريًا.
غاية ترند "الزوجة التقليدية" وما وراءه!
هذا الترند ليس مجرّد محتوى بريء. إنّه يؤثر على النساء اللواتي يشاهدنه بثلاث طرق على الأقلّ:
أولاً، الجانب الاقتصادي:
معظم العائلات في عام 2025 لا تستطيع العيش على دخل واحد فقط. التضخّم، السكن، رعاية الأطفال… الأرقام لا تُطابق الواقع. لذلك عندما تبيع "الزوجات التقليديّات" حلم "الرجل الواحد الموفّر"، فهو يبدو كفشل عندما لا تستطيع تحمّله.
ثانيًا: فخ المقارنة:
أحيانًا نقع في فخّ مقارنة أنفسنا بالآخرين بدون أن نشعر. ونبدأ بالتفكير:
"طبخي لا يبدو مثاليًا مثلهم."
"منزلي ليس بهذه الجمال."
"لا أبدو بهذا الشكل في الفساتين."
لكن الحقيقة أن هذه المقارنات تسرق منا متعة الحياة اليوميّة، وتحوّلها إلى منافسة مستمرّة لا يمكننا الفوز بها.
ثالثاً، الشعور بالذنب:
إذا لم تعيشي بهذه الطريقة، فأنتِ تفعلين الأمر بشكل خاطئ. إذ يُقال لكِ إنه يجب عليكِ العودة إلى التقاليد، وإن لم تفعلي فأنتِ بلا أنوثة. وهكذا يتحوّل ترند الـ Trad Wife إلى مصدر ضغط نفسي على بعض النساء
جدل واسع حول ترند "الزوجة التقليدية"
ويشهد الترند حول "الزوجات التقليديات" جدلاً واسعًا، إذ يرى بعض الناس فيه مجرد خيار شخصي للنساء اللواتي يرغبن في تكريس وقتهن للأسرة والمنزل، بينما يحذر آخرون من أن هذه الفكرة قد تتقاطع مع توجهات يمينية متشدّدة وتهدّد الحقوق التي ناضلت النساء من أجل تحقيقها.
إستيه ويليامز، إحدى المؤثّرات المعروفات بـ"الزوجات التقليديات"، أوضحت في أحد مقاطعها المصوّرة أن المصطلح يشير إلى "سيدة تختار أن تعيش حياة تقليدية، حيث تتوزّع الأدوار الجندرية بشكل صارم: يخرج الرجل إلى العمل لإعالة الأسرة، بينما تبقى المرأة في المنزل لتتولى مهام ربة البيت، وتعتني بالأطفال والأسرة".
وأضافت ويليامز: "نحن نؤمن أن المرأة يجب أن تخدم زوجها وأسرتها، لكن هذا لا يعني أنها أقل شأنًا من الرجل، بل أن دورنا مختلف فقط، وليس أقل أهمية". وتؤكد أن هذه الرؤية قد تثير غضب البعض، الذين يفسرونها على أنها تقلل من مكانة المرأة، بينما تعتبرها النساء التقليديات اختيارًا واعيًا وحقيقيًا لدورهن في الأسرة.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
عكس التقليدية.. دراسة تكشف فوائد جديدة للشوكولاتة
02:51 | 2025-07-16
حكيمي: حققت إحصائيات غير تقليدية وأستحق الكرة الذهبية
08:07 | 2025-08-10
قفزة هائلة بأسعار النفط والذهب بعد ضربة الدوحة
10:35 | 2025-09-09
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
فن وثقافة
للنساء فقط
منوعات
السومرية
العراق
الزوجة
ترند
تيك توك
السوشال ميديا
الحديقة
ما وراء
ألوان ༻
ويليام
لي لي
بيرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
35.4%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
24.92%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
محليات
20.49%
02:58 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
02:58 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
اقتصاد
19.18%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
Live Talk
التحــ.رش الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٢٩ | 2025
10:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
طل الصباح
أبراج - هسه ماليش 1-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-01
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
52 دقيقة
الانتخابات .. صناعة التغيير لا تجارة الأصوات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-30
اخترنا لك
"خدعة التك تك المحترق".. اعتقال أفراد عصابة للنصب وسط بغداد
12:27 | 2025-10-02
ليلى عبداللطيف تقلب الفنانين مع اوراقها.. توقعات جديدة ابرزها فضل شاكر
09:18 | 2025-10-02
بثروة 1.4 مليار دولار.. شاروخان يدخل نادي المليارديرات لأول مرة
07:51 | 2025-10-02
أقوى 5 سيارات ربحت الملايين وصنعت التاريخ
03:25 | 2025-10-02
خطر ينتشر على "تيك توك"
12:39 | 2025-10-01
هل توجد بيئة صالحة للحياة على قمر زحل.. اكتشاف جديد
10:23 | 2025-10-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.